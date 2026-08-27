Названы крупнейшие экономики в 2030 году 3 27.08.2026, 23:36

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Какая страна будет лидировать.

Ожидается, что к 2030 году мировая экономика превысит 150 триллионов долларов, причем значительную часть роста обеспечат развивающиеся страны Азии. Соответствующую инфографику на основе данных Международного валютного фонда создал Visual Capitalist.

Крупнейшие национальные экономики в 2030 году останутся такими же, как и в 2026-м. Предполагается, что США будут лидировать с ВВП в 37,7 триллиона долл., за ними последует Китай с ВВП в 26 триллионов долл. Германия с большим отрывом займет третье место – ее показатель составит 6,2 триллиона долл.

Ожидается, что эти три экономики увеличат объем производимой продукции более чем на 10 триллионов долл. в период с 2026 по 2030 год, причем лидером по темпам роста будет Китай.

Борьба за третье место будет чрезвычайно ожесточенной. Ожидается, что ВВП Индии составит 6,173 триллиона долл. Таким образом, страна будет буквально дышать в спину «локомотиву Европы».

В целом к 2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут производить экономической продукции на 55,7 триллиона долл., что составит более трети мировой экономики.

Япония станет третьей по величине экономикой региона после Китая и Индии – её ВВП составит 5 триллионов долл. За ней последуют Южная Корея (2,3 триллиона долл.) и Индонезия (2,1 триллиона долл.).

Японская экономика, которая долгое время находится в состоянии стагнации, в последние десятилетия демонстрирует слабые темпы роста. Некогда вторая по величине экономика мира, Япония уступила Китаю в 2010 году, а Германии – в 2024 году.

Ожидается, что экономика Европы объемом 37 триллионов долл. в 2030 году станет одной из самых сбалансированных в мире по распределению между странами. Для сравнения: в Южной Америке на Бразилию приходится более половины экономики континента.

Предполагается, что совокупный номинальный ВВП стран-членов Европейского Союза составит 26,5 триллиона долл. Лидерами станут Германия, Франция и Италия.

В то же время Великобритания останется крупнейшей экономикой континента за пределами ЕС. За ней будет следовать Россия. Последняя входит в число немногих крупных экономик, для которых прогнозируется сокращение в период с 2026 по 2030 год.

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