В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью ИИ 1 27.08.2026, 22:26

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Прорыв в медицине.

В Великобритании врачи впервые использовали искусственный интеллект во время операции на мозге. ИИ помог хирургам удалить опухоль и сохранить пациенту зрение, сообщила больничная сеть Университетского колледжа Лондона (UCLH).

Операцию провели в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне в рамках клинического исследования. Первым пациентом стал 48-летний Рис Хибберт из Бедфордшира. У него была опухоль гипофиза размером около 11 мм, которая могла привести к слепоте.

Во время операции ИИ в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки (зрительные нервы, кровеносные сосуды и другие структуры в основании мозга) и показывала зоны, которые необходимо избегать при удалении опухоли. В UCLH пояснили, что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. ИИ должен был помочь врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки.

Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Ранее технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов, однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.

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