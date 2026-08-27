Четыре страны ЕС призвали задействовать замороженные активы России для Украины 27.08.2026, 22:55

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Речь идет о 210 млрд евро.

Польша, Испания, Нидерланды и Швеция призвали Европейский союз вернуться к вопросу об использовании замороженных российских активов для дальнейшего финансирования Украины. Об этом говорится в совместном письме глав внешнеполитических ведомств четырех стран, передает «Польское радио».

Обращение направлено руководству Евросоюза, в том числе главе европейской дипломатии Кае Каллас и министру иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти. Ирландия во второй половине 2026 года председательствует в Совете ЕС.

Министры подчеркнули, что признаков готовности России прекратить агрессию против Украины по-прежнему нет, а последствия войны все сильнее ощущают сами государства Евросоюза. Поэтому Киев нуждается в дополнительной краткосрочной и долгосрочной финансовой поддержке.

По мнению авторов письма, Евросоюз совместно с международными партнерами должен обеспечить Украине предсказуемое, долгосрочное и соответствующее ее потребностям финансирование. Для этого министры предлагают возобновить техническую и юридическую работу над механизмом использования российских государственных активов.

В декабре 2025 года лидеры ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. В апреле 2026 года Совет ЕС окончательно утвердил этот инструмент. Из общей суммы около 30 млрд евро предназначено для поддержки украинской экономики и бюджета, еще 60 млрд — для оборонных потребностей.

Средства привлекаются Евросоюзом на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС. Украина должна будет вернуть кредит только после получения репараций от России. По данным Совета ЕС, эта сумма покрывает около двух третей предполагаемых внешних финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.

«Кредит для поддержки Украины уже приносит значительные результаты, однако мы все понимаем, что этого недостаточно», — говорится в письме министров.

В Евросоюзе заморожены активы Центрального банка России приблизительно на 210 млрд евро. Около 185 млрд евро хранится в бельгийском международном депозитарии Euroclear. До сих пор ЕС направлял Украине преимущественно доходы, получаемые от этих средств, не затрагивая сами российские активы.

Попытка согласовать более широкое использование российских средств ранее столкнулась с возражениями Бельгии. Брюссель указывал на возможные судебные и финансовые риски, а также опасался, что основная ответственность ляжет на страну, где находится большая часть активов.

Польша, Испания, Нидерланды и Швеция предлагают разработать механизм, при котором юридические и экономические риски будут распределены между всеми государствами ЕС, а ни одна страна не будет нести непропорционально большую нагрузку.

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