Последний козырь Путина 1 Вадим Денисенко

28.08.2026, 7:02

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Кремль пытается повысить ставки в игре с Западом.

Начать нужно с того, что Кремль давно научился манипулировать западными журналистами. Формулировка «надежные источники» и формула «я свои источники не раскрываю» открывают безграничные возможности в контролируемой российской действительности. Как это работает? Вы знаете, что в Москве работает журналист Х с фиксером Y. Дальше дело техники — подсунуть правильные источники. И эти источники дают часть информации, которая на 100% соответствует действительности (сливают ненужную псевдосекретную историю). Но параллельно подсовывают и нужную полуправду, которая является важнейшей частью будущей статьи. Это, безусловно, не всегда срабатывает, ведь дальше есть фильтр в редакции, но, имея неограниченные ресурсы для контроля за тем, кто с кем и как встречается в Москве, вероятность попадания в точку более чем высокая.

Теперь о статье про эскалацию и подготовку к ядерному удару. Если бы журналисты проанализировали российские удары последнего месяца-двух, они бы с удивлением узнали, что эскалация уже наступила. И это особенно заметно на фоне отсутствия Patriot. Ну а о мобилизации только ленивый не писал. Поэтому, когда я читаю об эскалации в будущем, стоит честно сказать: Bloomberg опоздал как минимум на 30 дней.

Что касается ядерной мантры, то мы слышим об этом без малого пять лет, и это всегда джекпот. Это то, что всегда продается. И главное — всегда имеет своего адресата, ведь вся социология показывает, что в Украине, например, есть примерно 30%, которые боятся ядерного удара. Ядерный удар — это последний козырь загнанного в угол Путина, который будет использован только в том случае, если он будет понимать, что результатом этого станет Ялтинская конференция-2. А в нынешних условиях это будет изоляция, которую Путину очень не хочется переживать во второй раз.

Не хочу быть конспирологом, но статья вышла более чем вовремя: как раз в тот момент, когда руководитель ЦРУ посетил Москву с таинственным и явно малорезультативным визитом. Я далек от мысли, что Кремль заплатил кому-то, чтобы эта статья вышла именно в этот момент. Думаю, логика здесь была куда проще. Есть материал, который, возможно, нуждается в шлифовке, но есть и событие (визит Редклифа), а значит, есть возможность получить максимальный резонанс благодаря не самому сильному материалу. Логика редактора здесь железобетонная.

И напоследок немного о визите руководителя ЦРУ.

Судя по всему, тема какого-то перемирия (морского, энергетического или какого-то еще) там присутствовала. Также можно предположить, что стороны говорили и о поддержке Ирана Россией. И, наконец, третья (возможно, главная тема) — угроза со стороны России одной из стран НАТО.

Версия, которую предложили россияне, сводится к тому, что США якобы угрожают расширением помощи Украине, если Путин не пойдет на какие-то соглашения. Эта версия полностью укладывается в предвыборную логику РФ, согласно которой войну нельзя закончить не из-за Путина, а из-за агрессии США.

Американцы пока не дали какой-то своей стройной версии. Обычно такие истории становятся известны американской прессе довольно быстро. Но пока ЦРУ держит марку.

В то же время, если мы исходим из наиболее реалистичной версии, что Трамп предостерегает от ударов по странам Балтии и предлагает какой-то вид временного перемирия, то Путин явно будет тянуть время, понимая, что его игра на повышение ставок начинает работать. Обещание не нападать на страны Балтии в обмен на что-то по Украине — это та игра, которую Путин затеял несколько месяцев назад.

Мы должны понимать: встреча Редклифа с Путиным не состоялась по одной причине: Путин хочет личного разговора с Трампом. В своей манере Путин, похоже, решил сделать вид, что он обижен на отсутствие звонков и личных контактов. Трамп же из-за выборов может разговаривать с Путиным лишь при условии, что он понимает: разговор будет иметь практический результат.

Вадим Денисенко, Facebook

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