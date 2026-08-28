Дания повысила прогноз роста экономики благодаря таблеткам для похудения 13 28.08.2026, 5:29

7,426

Это впечатляющее достижение для небольшой открытой экономики.

Дания в четвертый раз повысила свой прогноз роста экономики на 2026 год, в частности – благодаря большему, чем ожидалось, толчку из-за новых таблеток для похудения Wegovy компании Novo Nordisk. Об этом сообщило Bloomberg.

Согласно новому правительственному прогнозу, ВВП страны вырастет в этом году на 3,7% против прогнозируемых в мае 2,7%.

Значительную долю роста обеспечивает экспорт фармацевтической продукции, особенно запуск нового препарата Wegovy в начале 2026 года, что «способствовал более сильному, чем ожидалось ранее, росту», заявило министерство экономики.

«Это впечатляющее достижение для такой небольшой открытой экономики, как Дания. Если сравнивать нас с нашими европейскими коллегами, мы находимся на самом верху», – сказал министр экономического роста Якоб Энгель-Шмидт.

В 2027 году правительство ожидает роста на 1,8% против предварительной отметки в 1,6%.

По данным опроса Bloomberg новый прогноз значительно превышает медианную оценку аналитиков в 2,5% и выведет Данию в число экономик Европы с самым быстрым ростом в 2026 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com