Битва ИИ: чего достигли США и Китай 10 28.08.2026, 1:59

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Американские модели по-прежнему лидируют по производительности.

США и Китай продолжают соперничать за лидерство в сфере агентного искусственного интеллекта — систем, способных самостоятельно планировать действия и выполнять сложные задачи без постоянного участия человека. При этом страны делают ставку на разные подходы, и Китай постепенно сокращает технологический разрыв с США, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Американские компании сосредоточены на мощных закрытых моделях, ориентированных прежде всего на крупный бизнес и государственные структуры. Разработка таких систем требует огромных вложений: обучение передовых моделей нового поколения уже обходится в сотни миллионов долларов.

Китай, напротив, делает ставку на более дешевые модели с открытыми весами и технологию «дистилляции знаний». Она позволяет обучать небольшие системы на результатах работы более мощных моделей. Благодаря этому китайские разработчики могут быстрее выпускать конкурентоспособные продукты и предлагать их значительно дешевле.

«Скорость и эффективность затрат теперь сопоставимы с оригинальностью», — отмечают авторы анализа.

Особенно заметна разница в стоимости. По приведенным в исследовании данным, некоторые китайские модели обходятся пользователям в десятки раз дешевле американских аналогов. Открытый подход также помогает китайским разработчикам быстрее распространять свои технологии за пределами страны.

Однако преимущество Китая пока не является абсолютным. Испытания показали, что отдельные китайские модели заметно уступают американским при выполнении сложных многоэтапных задач, в частности в сфере кибератак.

США по-прежнему лидируют по производительности, но высокая стоимость и нестабильный доступ к американским технологиям могут сыграть против Вашингтона.

«Гонка за агентный ИИ будет решаться не только тем, кто создаст самую умную модель, но и тем, чью экосистему выберет остальной мир», — убеждены исследователи.

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