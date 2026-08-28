Foreign Affairs: Как Индия выстраивает отношения с США 28.08.2026, 6:09

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Нарендра Моди и Дональд Трамп

Фото: White House / Global Look Press

Моди избегает прямой конфронтации с Трампом.

Президент США Дональд Трамп серьезно испытал отношения Вашингтона и Нью-Дели, однако Индия пока не готова отворачиваться от своего главного партнера. Премьер-министр Нарендра Моди продолжает сотрудничество с США, одновременно укрепляя связи с другими крупными державами и американскими союзниками, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Индийская стратегия сегодня скорее напоминает «Америка плюс», чем попытку балансировать между несколькими блоками. Нью-Дели сохраняет партнерство с Вашингтоном, но одновременно развивает отношения с Австралией, Японией, Канадой, Великобританией и странами ЕС.

При Трампе отношения заметно осложнились. США ввели высокие тарифы против Индии, пригрозили вторичными санкциями за покупку российской нефти, а сам американский президент сблизился с Пакистаном и активизировал контакты с Китаем — главным долгосрочным соперником Индии.

Тем не менее Моди избегает прямой конфронтации с Трампом. Индия продолжает торговые переговоры, расширяет оборонное и технологическое сотрудничество с США и сохраняет участие в Quad — региональном объединении с Австралией и Японией.

Главная причина прагматизма Нью-Дели — отсутствие полноценной альтернативы Вашингтону. США остаются крупнейшим рынком для индийских товаров и услуг, а также важнейшим источником капитала и передовых технологий. Объем торговли двух стран достиг $240 млрд в 2025 году.

Россия сохраняет значение для Индии прежде всего как поставщик нефти и вооружений, однако Москва уже не способна эффективно помогать Нью-Дели сдерживать Китай. Пекин, в свою очередь, остается крупнейшим соперником Индии, несмотря на попытки двух стран снизить напряженность.

Терпение Моди может закончится. Особую опасность представляет возможное введение американских тарифов до 100% против стран, закупающих российские энергоресурсы. Если Индия не получит исключение, это может ударить по ее экономике и усилить антиамериканские настроения.

«Если США будут наказывать Индию, предоставляя исключения другим странам, дремлющий антиамериканизм в Индии вновь проснется», — считают авторы.

Пока этого не произошло. Укрепление связей с американскими союзниками и сотрудничество с Трампом остаются для Моди наиболее выгодной стратегией, поскольку экономический и военный разрыв с Китаем делает партнерство с США особенно важным.

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