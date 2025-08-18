Индия пытается избежать ловушки тарифов Трампа 1 18.08.2025, 16:23

Стремление Моди превратить страну в экспортера недорогих товаров сделало ее уязвимой.

Индия сталкивается с серьезными последствиями торговой политики США. Президент США Дональд Трамп, несмотря на демонстративную дружбу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, ввел одни из самых высоких тарифов против страны. Это ударило по ключевой стратегии индийского премьера — превращению страны в крупного экспортера дешевых товаров, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели, запланированные на этот месяц, вероятно будут отложены. В своей последней речи Моди сделал акцент на «самодостаточности», но напрямую США не упомянул. Экономически маневр ограничен: Индия уже открыла рынок для Starlink американского миллиардера Илона Маска, а требования США по доступу в сельское хозяйство упираются в сопротивление миллионов фермеров.

Нью-Дели пытается искать альтернативы. С Китаем сотрудничество выглядит скорее политическим, чем экономическим, так как Пекин сам строит модель экспорта. Недавно Индия подписала торговое соглашение с Великобританией, но британский рынок слишком мал, чтобы компенсировать потери от США. Вариантом может стать ускорение переговоров с ЕС, однако и там спрос ограничен.

Определенным спасением пока остается производство iPhone: смартфоны не попали под американские тарифы. Но аналитики предупреждают — полагаться на это в долгосрочной перспективе рискованно.

Внутренний спрос также не сможет заменить экспорт. Правительство обещает реформировать налог на товары и услуги (GST), однако хронические дефициты бюджета и платежного баланса сдерживают рост.

Экономисты напоминают, что в 1991 году кризис подтолкнул Индию к масштабной либерализации. Сегодняшний шок, по их мнению, не столь сильный, чтобы вызвать аналогичные реформы. Однако без диверсификации и новых торговых партнеров стратегия Моди может оказаться под угрозой.

