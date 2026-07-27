Путин объявил войну мобильному интернету 3 27.07.2026, 15:50

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фото: cepa.org

Главная цель — отучить россиян публиковать фото и видео происходящего вокруг.

Российские власти добились заметного сокращения использования мобильного интернета в стране благодаря систематическим ограничениям доступа к сети. В некоторых регионах объем мобильного интернет-трафика уже снизился на 40%, а по итогам 2026 года общероссийское падение может достичь 10%, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Подобной тенденции не наблюдалось в 2024–2025 годах. Нынешнее снижение связано не с экономическими трудностями, а с государственной политикой. «Это результат не ухудшения экономики, а вмешательства Кремля. Это сознательная политика», — пишут авторы исследования.

Главная цель властей — не только усилить контроль над информационным пространством, но и отучить россиян публиковать в интернете фото и видео происходящего вокруг. В первую очередь речь идет о съемках атак беспилотников, протестов и других событий, способных повлиять на общественные настроения.

Именно для этого еще до начала полномасштабной войны создавалась система «суверенного интернета», позволяющая при необходимости изолировать отдельные регионы или города. После 2022 года, помимо блокировки Facebook, X, YouTube и других платформ, под запрет фактически попала публикация кадров атак беспилотников, а ФСБ уже допускает возможность квалифицировать такие действия как государственную измену.

С лета 2025 года власти также начали массово отключать мобильный интернет, сначала в регионах, а затем в Москве и Санкт-Петербурге. Это привело к резкому росту популярности общественных сетей Wi-Fi — число подключений к ним за первое полугодие 2026 года увеличилось в 3,5 раза.

«Однако эта стратегия работает лишь в спокойной обстановке. Когда дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы, на заправках заканчивается топливо, а люди стоят в длинных очередях, россияне все равно публикуют видео и делятся происходящим. На это у Кремля пока нет эффективного ответа», — заключают авторы.

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