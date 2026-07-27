Минчанка – коммунальщикам: Ждете, пока кто-то ноги поломает?
- 27.07.2026, 16:06
Лестница в подъезде дома в центре столицы – в аварийном состоянии.
Капитальный ремонт в жилом доме на улице Короля не проводился уже больше 20 лет несмотря на то, что деньги на его проведение отчисляются ежемесячно. Об этом пишет минчанка pocket_dragon_ в Threads.
«ЖКХ Минск, а это нормально, что в центре города в подъезде вот такие ступеньки при том, что последние 20 и даже более лет капремонта не было, а деньги на него жильцами ежемесячно отчисляются? – спрашивает она. - Или вы ждете, пока кто-то ноги поломает?»
Жалобу на состояние лестничного пролета минчанка также подала через «Республиканский портал городского хозяйства».
Пользователи соцсети выразили сочувствие жильцам подъезда и рассказали о ситуации с ремонтом в их домах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
– Квест: доберись домой без перелома ног.
– У нас при капремонте вскрыли площадку на лестничной клетке, там трубы менялись. Дом 1950-х годов. Залили как получилось. Сказали: потом. Оказалось, при капремонте это не входит в их работы, при ремонте подъезда от ЖЭУ тоже не могут сделать, нет оборудования. Частники ремонтировать не хотят, мало работы.
– У нас дому 50 лет, и трубы рает периодически. А вы про какие-то ступеньки.
– ЖКХ, что вы творите?