Минчанка – коммунальщикам: Ждете, пока кто-то ноги поломает? 27.07.2026, 16:06

Лестница в подъезде дома в центре столицы – в аварийном состоянии.

Капитальный ремонт в жилом доме на улице Короля не проводился уже больше 20 лет несмотря на то, что деньги на его проведение отчисляются ежемесячно. Об этом пишет минчанка pocket_dragon_ в Threads.

«ЖКХ Минск, а это нормально, что в центре города в подъезде вот такие ступеньки при том, что последние 20 и даже более лет капремонта не было, а деньги на него жильцами ежемесячно отчисляются? – спрашивает она. - Или вы ждете, пока кто-то ноги поломает?»

Жалобу на состояние лестничного пролета минчанка также подала через «Республиканский портал городского хозяйства».

фото: pocket_dragon_/ Threads

фото: pocket_dragon_/ Threads

Пользователи соцсети выразили сочувствие жильцам подъезда и рассказали о ситуации с ремонтом в их домах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

– Квест: доберись домой без перелома ног.

– У нас при капремонте вскрыли площадку на лестничной клетке, там трубы менялись. Дом 1950-х годов. Залили как получилось. Сказали: потом. Оказалось, при капремонте это не входит в их работы, при ремонте подъезда от ЖЭУ тоже не могут сделать, нет оборудования. Частники ремонтировать не хотят, мало работы.

– У нас дому 50 лет, и трубы рает периодически. А вы про какие-то ступеньки.

– ЖКХ, что вы творите?

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