От «подводного» флота к гиперинфляции
- Тарас Загородний, «24 канал»
- 27.07.2026, 16:11
Путину скоро будет не до мобилизации
После того, как потопили крейсер «Москва», российский флот, когда-то являвшийся надводным, стремительно превращается в подводный. Поэтому отмена парада в День ВМФ России – абсолютно логичный шаг. Зачем проводить эти парады? Оно им нужно? Особенно после того, как по Кронштадту прилетело.
Россияне откровенно пугаются, ведь возможности Украины становятся гораздо больше. Представьте: гоняют они какой-нибудь парадик по Неве в Санкт-Петербурге, и вдруг туда что-то прилетает. Будет очень некрасиво.
Поэтому Патрушев и говорит: «Оно нам не нужно». Это типичная российская черта: когда они получают по шее, сразу начинают рассказывать, что им это вообще не нужно.
Черноморский писк и зерновой шантаж
Сейчас россияне буквально пищат от того, что Украина перекрывает им доступ к Черному морю. А это их экспорт нефти, зерна и многое другое. Почему они снова начали бить по портам Одессы? Потому что теперь их зерно не имеет доступа на внешние рынки, а украинское имеет. Мы фактически видим римейк ситуации в 2022 году.
Они под предлогом того, что сейчас наступит голод по всему миру, хотят протиснуть запрет для Украины бить по их портам. Их цель – связать нам руки и совершить так называемое «водное перемирие», чтобы российский флот мог спокойно вернуться в Севастополь.
Исторические маразмы и басни о Ленине
На фоне этих провалов Путин продолжает нести откровенную чепуху, не подкрепленную абсолютно ничем. Вновь вспоминает Ленина, который якобы «отдал Донбасс». То, что дедушка прямо в маразме, понимают уже все, даже те солдатики, которые сидят возле него на выступлениях без энтузиазма. Никто никуда не хотел присоединяться – это ложь и байки.
Когда речь шла о строительстве СССР, Сталин настаивал на том, что никаких союзных республик вообще не должно быть – только единственная Российская империя, унитарное государство. Но Ленин и другие грезили мировой революцией и хотели захватывать другие страны. Они видели яростное сопротивление украинцев, которые стремились к автономии, как во времена УНР. Поэтому любая республика и была создана как отдельная единица.
То, что Путин рассказывает о Ленине или Сталине – это то же, что его сказки о печенегах. Россияне могут придумать любую басню для оправдания захвата территорий. Не было бы Ленина – рассказали бы, что в завещании Ярослава Мудрого было написано отдать Донбасс «матушке-России».
Экономическая удавка вместо мобилизации
Путин не собирается прекращать войну. Он надеется на смену лидеров в Европе, ожидает победы ультраправых сил, которые снова захотят российского газа. Он будет тянуть время и, вероятно, попытается провести мобилизацию на 300 – 500 тысяч человек. Но здесь есть огромный нюанс: у них кончаются деньги.
Даже если ты мобилизуешь этих людей, ты вырываешь их из экономики. Их нужно кормить, одевать, готовить. А российское правительство сейчас даже не может взять деньги на рынке. Их облигации никто не хочет покупать, потому что уровень доверия такой, что не поверят даже в обещание выплатить тысячу процентов. Проблемы с топливом усугубляются: они уже фактически переходят в ручное распределение горючего, снизив обязательную продажу на бирже до мизерных 2%.
Если Украина еще добьет компанию Wildberries и доведет ее до банкротства (а у нее полтора триллиона долгов), это повлечет за собой банкротство банка ВТБ. Это колоссальный удар по банковской системе. Они и так печатают деньги без остановки.
Реальная инфляция в России уже сейчас составляет около 20%, а если они продолжат заливать экономику ничем не обеспеченной ликвидностью, к концу года мы увидим двузначную инфляцию ежемесячно. Они уже начинают распродавать алмазный фонд!
Наша главная задача – сделать так, чтобы в России наступил такой экономический хаос, чтобы им было не до мобилизации. Украина успешно работает в этом направлении, перекрывая им кислород в Черном и Азовском морях. А дальше пусть пробуют мобилизовать. Для них это может окончиться так же, как в 1917 году.
Тарас Загородний, «24 канал»