National Security Journal: Украина проводит масштабный эксперимент 4 28.08.2026, 2:14

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С танками слишком рано попрощались.

Распространение дешевых ударных дронов радикально изменило роль танков на поле боя, однако говорить об их исчезновении пока преждевременно. Украина фактически проводит масштабный эксперимент, показывая, как бронетехника может адаптироваться к новой войне, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Поставленные Украине западные Leopard и другие современные танки теперь часто остаются в укрытиях и значительно реже используются для прямых атак. Главная причина — массовое применение FPV-дронов, которые способны поражать бронетехнику сверху и стоят значительно дешевле танков.

В 33-й отдельной механизированной бригаде Украины часть экипажей уже переучивается на операторов беспилотников. По данным издания, около половины одного из батальонов освоила новую специальность.

При этом танки продолжают выполнять задачи, для которых дроны подходят хуже. Например, их используют для эвакуации поврежденной техники. Особенно это важно при плохой погоде, когда сильный ветер и дождь мешают работе беспилотников.

Россия также пытается адаптировать бронетехнику. На одном из танков в ходе недавнего наступления использовали комплекс активной защиты «Арена-М», предназначенный для перехвата FPV-дронов. По данным украинской стороны, система смогла уничтожить семь беспилотников, прежде чем танк был поражен.

«Система, которую можно перегрузить, все равно остается уязвимой», — отмечают авторы.

Будущее танков заключается не в исчезновении, а в трансформации. Следующим этапом могут стать полностью беспилотные бронемашины, действующие совместно с дронами и другими средствами поражения.

«Украина и Россия проводят огромный военный эксперимент в реальном времени», — считают авторы.

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