Украина впервые атаковала гипермаркет «Магнит» в России 12 28.08.2026, 8:32

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Горит объект в Павловском Посаде под Москвой.

В ночь на пятницу, 28 августа, украинские БпЛА атаковали стратегические объекты в Московской области России. По предварительной информации, в результате ударов ВСУ загорелся гипермаркет «Магнит» в Павловском Посаде, пишет Диалог.UA после анализа соцсетей.

Жители города Павловский Посад, расположенного всего в 65 км к востоку от Москвы, сообщили о том, что слышали звуки полета дронов, а потом несколько взрывов.

Утверждается, что украинские БпЛА атаковали гипермаркет «Магнит», который в результате этого загорелся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на момент написания данной новости еще никак не прокомментировал ситуацию в Павловском Посаде. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО в ночь на 28 августа якобы уничтожила два БпЛА, летевших на российскую столицу.

Силы обороны Украины до сих пор еще ни разу не атаковали российские гипермаркеты «Магнит». Но оккупационная армия РФ в последнее время активно наносит массированные воздушные удары по супермаркетам и торговым центрам Украины, специально их выбирая, что не могло остаться без ответа. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина будет давать справедливые ответы на удары российских оккупантов по украинской гражданской инфраструктуре. Он также неоднократно подчеркивал, что развязанная Кремлем война закономерно возвращается на территорию самой России.

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