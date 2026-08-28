Что есть после 60 лет, чтобы сохранить внимание и память? 5 28.08.2026, 8:57

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Употребление этих продуктов позволит восполнить запасы элемента, необходимого для работы мозга.

Питание может оказывать большее влияние на работу мозга, чем считалось ранее. Ученые исследовали один из микроэлементов и проверили, связано ли его потребление с памятью, концентрацией и общим состоянием когнитивных функций у пожилых людей. Об этом пишет portal.abczdrowie.pl.

Речь идет о меди – элементе, необходимом для нормального функционирования нервной системы и защиты от деменции. По данным издания, она, в частности, участвует в синтезе нейромедиаторов, формировании миелиновой оболочки и защите нервных клеток от окислительного стресса. В то же время отмечается, что как дефицит, так и избыток меди могут нарушать работу организма.

Группа ученых проанализировала данные 2420 американцев в возрасте старше 60 лет. Результаты исследования были опубликованы в 2025 году в журнале Scientific Reports. Ученые сопоставили информацию о потреблении меди с результатами тестов, оценивающих память, внимание и скорость подбора слов.

Оказалось, что люди, потреблявшие больше меди – примерно от 1,2 до 1,6 мг в день, – демонстрировали лучшие результаты в тестах на память и внимание, чем участники, получавшие меньшее количество этого элемента.

Наиболее выраженная связь наблюдалась среди людей, ранее перенесших инсульт. У них более высокое потребление этого элемента было связано с лучшим общим состоянием когнитивных функций и более высокой защитой от деменции.

Однако это не означает, что чем больше меди, тем лучше. После превышения примерно 1,6 мг в день дальнейшего улучшения результатов уже не наблюдалось, отмечается в статье.

Где искать медь в рационе

Как рассказали авторы, больше всего этого микроэлемента содержится в субпродуктах, особенно в печени, а также в морепродуктах, орехах, какао и черном шоколаде. Хорошими источниками также являются цельнозерновые продукты, грибы, сыры, помидоры, авокадо, бананы и сливы.

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