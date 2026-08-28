Украинские дроны «разнесли» один из крупнейших НПЗ России

Украинские дроны «разнесли» один из крупнейших НПЗ России7
- 28.08.2026, 9:22
- 12,718
Вспыхнул масштабный пожар.
В российском Ярославле 28 августа раздались многочисленные взрывы. Сообщается об ударе по Ярославскому НПЗ.
На территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Об ударе по НПЗ в Ярославле в Exilenova+ сообщили в 07:21.
«Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ, на территории объекта вспыхнул масштабный пожар», – отмечалось в сообщении.
Утверждение в канале подтвердили кадрами с места событий, на которых виден густой дым.
До этого в Exilenova+ публиковали снятые россиянами кадры с дронами в небе над Ярославлем, работой российской ПВО (которая, судя по всему, снова била не столько по БПЛА, сколько по домам) и взрывами, которые были слышны в городе.
Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнафта-ЯНОС») входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объемам переработки. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы.
Обеспечивает топливом центральные регионы России и военную логистику оккупационных сил.
НПЗ неоднократно подвергался успешным дальнобойным атакам украинских беспилотников (в частности, в июне и августе 2026 года), в результате чего на его территории возникали масштабные пожары.