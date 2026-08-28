У ВСУ на фронте появились уникальные ударные наземные роботы 3 28.08.2026, 8:45

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Они обладают усиленной огненной мощью.

На вооружении Вооруженных сил Украины скоро могут официально появиться новые отечественные ударные наземные роботизированные комплексы (НРК) с автоматами Калашникова, так как их уже начали тестировать на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны, новые ударные НРК создала компания, которая получила на это грант от кластера Brave1. Всего за шесть месяцев украинские специалисты создали прототип.

Новый украинский НРК оснащен турелью со спаренными двумя автоматами системы Калашникова. Такое решение позволило существенно увеличить огневую мощь робота, предназначенного для выполнения задач в обороне и во время штурмов вражеских позиций.

Сам комплекс построен на четырехколесном шасси с безвоздушными шинами и защищенным корпусом. При этом турель можно устанавливать на другие шасси и НРК.

Минобороны Украины не назвало тактико-технические характеристики нового украинского ударного НРК с автоматами Калашникова. Неизвестно также его название.

Но ТТК характеристики автоматов Калашникова общеизвестны, поэтому можно примерно представить, на что способен этот новый украинский робот.

Согласно информации Минобороны, новый ударный НРК сейчас испытывают в пяти подразделениях Сил обороны Украины. Например, в ЦСО СБУ «Альфа».

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