Утром в небе над Беларусью было видно необычное лунное затмение 28.08.2026, 8:39

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В этот раз затмение совпало с суперлунием.

Утром 28 августа над Беларусью можно было видеть частичное лунное затмение, которое достигло своего пика. Фотографии красивой луны опубликовал телеграм-канал «Метеовайб».

В этот раз затмение совпало с суперлунием — полнолунием, которое совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей.

В результате такого совпадения спутник нашей планеты окрасился в красно-бурый оттенок.

В комментариях к фотографиям беларусы делились своими кадрами. Например, Константин успел запечатлеть суперлуние еще до затмения.

«А это мое вечернее фото луны за вчера, <…> сделано через окно с двойной рамой, реальная луна слева, а справа — блики», — написал он.

Еще несколько человек прислали свои фотографии лунного затмения.

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