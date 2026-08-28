Успешный удар по военному аэродрому в Энгельсе: горит стратегический бомбардировщик 10 28.08.2026, 12:16

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Зафиксировано несколько мощных взрывов.

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали Саратовскую область России. Под ударом в регионе оказался военный аэродром «Энгельс-2», где базируются стратегические бомбардировщики российской армии, пишет «Фокус».

Серию взрывов и активную работу российской противовоздушной обороны было слышно как в районе Энгельса, так и в Саратове. Об атаке сообщили OSINT-каналы.

В Саратовской области РФ произошло возгорание после атаки дронов этой ночью

Фото: Exilenova+

Многочисленные взрывы в районе Энгельса раздавались примерно с 03:00 этой ночью. На кадрах, распространенных в сети, слышны звуки работы ПВО и видны вспышки в небе. Ранее в регионе была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников.

По данным аналитиков, взрывы и работу ПВО было слышно даже в Саратове. После атаки наблюдается задымление, однако на момент публикации данных о возможных последствиях не было.

Впоследствии OSINT-аналитики канала Supernova+ обнародовали кадры атаки на военный аэродром «Энгельс-2», расположенный недалеко от Энгельса. Предполагается, что именно он подвергся удару этой ночью.

На кадрах видно, как над аэродромом поднимается дым после ударов. По предположениям аналитиков, дроны могли поразить один из стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС.

Стоит напомнить, что «Энгельс-2» — один из ключевых и самых мощных центров стратегической (дальней) авиации России. На аэродроме дислоцируются тяжёлые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, в частности Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а на его складах хранятся крылатые ракеты воздушного базирования (такие как Х-101, Х-555 и т. д.) и авиационные бомбы. Авиабаза расположена в 700–900 километрах от границы с Украиной, из-за чего часто подвергается атакам дронов.

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