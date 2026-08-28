Умер король Норвегии Харальд V. Об этом сообщил королевский дом.
«С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался. Король мирно ушел из жизни в университетской больнице Осло — Rikshospitalet — в пятницу, 28 августа, в 6.35 утра», — сообщил королевский дом.
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