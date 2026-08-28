Умер король Норвегии Харальд V 6 28.08.2026, 10:07

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Умер король Норвегии Харальд V

Фото: Королевский дом Норвегии

Монарху было 89 лет.

Умер король Норвегии Харальд V. Об этом сообщил королевский дом.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался. Король мирно ушел из жизни в университетской больнице Осло — Rikshospitalet — в пятницу, 28 августа, в 6.35 утра», — сообщил королевский дом.

Королю было 89 лет.

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