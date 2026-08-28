В Севастополе загорелся нефтяной терминал 1 28.08.2026, 10:30

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Российские оккупанты пытаются скрыть факт.

Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по военным и стратегическим объектам российских оккупантов в аннексированном Крыму. В результате этого поврежден нефтяной терминал в Севастополе, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Оккупационная российская администрация объявила воздушную тревогу в Крыму 28 августа в 00:36. Вскоре после этого в разных районах полуострова раздались первые взрывы. Российская ПВО пыталась сбивать украинские БпЛА, но это у нее не получалось.

Ночью мощные взрывы раздавались в районе аэродрома Бельбек, на котором базируются истребители оккупационной армии РФ. Результаты этих ударов пока еще не известны.

Кроме того, ночью несколько взрывов слышали жители оккупированного Севастополя. Утверждается, что был прилет в районе порта в Камышовой бухте.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сначала признал попадание по нефтяному терминалу. Он заявил, что «зафиксировано попадание БпЛА в старые резервуары, в которых не было активного топлива». По его словам, в резервуарах на улице Братьев Манганари были только якобы «технические остатки».

В дальнейшем гауляйтер сказал, что на улице Братьев Манганари горели не нефтяные резервуары, а якобы «трава рядом».

Ранее стало известно, что ПВО России спровоцировала катастрофу в районе оккупированной Ялты.

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