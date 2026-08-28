Белорусы рванули в Литву и Польшу на выходные

Белорусы рванули в Литву и Польшу на выходные7
- 28.08.2026, 11:07
- 2,286
Въезда в соседние страны ждут тысячи авто.
На границе въезда в Литву и Польшу 28 августа ждут около 3300 транспортных средств. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет.
По состоянию на 11.00 перед польскими пунктами пропуска стоят 2185 легковых авто. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят 680 автомобилей, в «Берестовице» — 25, в «Бресте» — 1480. Также в «Бресте» стоят 29 автобусов.
Въезда в Литву в «Каменном Логе» ожидают 100 легковушек, в «Бенякони» — 30.
Наибольшая очередь грузового транспорта — перед польскими пунктами пропуска «Козловичи» и «Берестовица» — 440 и 215 фур. Перед пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» ожидают 330 большегрузов.