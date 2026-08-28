Белорусы рванули в Литву и Польшу на выходные 7 28.08.2026, 11:07

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Въезда в соседние страны ждут тысячи авто.

На границе въезда в Литву и Польшу 28 августа ждут около 3300 транспортных средств. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет.

По состоянию на 11.00 перед польскими пунктами пропуска стоят 2185 легковых авто. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят 680 автомобилей, в «Берестовице» — 25, в «Бресте» — 1480. Также в «Бресте» стоят 29 автобусов.

Въезда в Литву в «Каменном Логе» ожидают 100 легковушек, в «Бенякони» — 30.

Наибольшая очередь грузового транспорта — перед польскими пунктами пропуска «Козловичи» и «Берестовица» — 440 и 215 фур. Перед пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» ожидают 330 большегрузов.

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