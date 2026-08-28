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Сикорский призвал Европу к смелости в отношении Путина

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  • 28.08.2026, 11:42
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Сикорский призвал Европу к смелости в отношении Путина
РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Польши вспомнил многолетние попытки Запада «наладить отношения с Москвой».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Европа должна перестать опасаться того, что давление на Россию спровоцирует еще более опасные действия Кремля, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении десятилетий западные страны пытались интегрировать Россию в международную систему, однако Москва неоднократно отвергала эти попытки. Теперь, считает Сикорский, страх перед возможной эскалацией фактически позволяет Кремлю добиваться уступок.

«Мы все пытались. И все получили отказ», — пишет польский министр, вспоминая многолетние попытки Запада наладить отношения с Москвой.

Сикорский отвергает опасения, что усиление давления может привести к распаду России. Россия крайне централизована, а ее регионы зависят от Москвы в финансовом, административном и инфраструктурном отношении. Поэтому даже серьезный политический или военный кризис, скорее всего, приведет не к распаду государства, а к борьбе элит за контроль над центром.

Отдельно польский министр призывает не воспринимать российские угрозы эскалации как спонтанную реакцию на действия Запада. «Москва намеренно проверяет готовность европейских стран противостоять ей», — пишет The Economist.

Дроны, кибератаки, диверсии, помехи GPS и информационные операции Сикорский называет частью этой стратегии. Кремль рассчитывает не столько на собственную силу, сколько на нерешительность демократических государств.

«Европа должна принять больший риск в краткосрочной перспективе, чтобы избежать гораздо более серьезных угроз в будущем», — считает Сикорский.

По его мнению, главная задача европейских лидеров — не предотвращать любую эскалацию любой ценой, а убедить Путина, что давление на Запад не принесет России результата.

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