В Минске перекроют дороги в первые выходные сентября 3 28.08.2026, 11:33

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Из-за проведения массового мероприятия.

Для передвижения по минским улицам 5 и 6 сентября, возможно, потребуется прибегнуть к непривычным маршрутам.

Движение будет ограничено на нескольких магистралях города, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничения для всех видов транспортных средств будут введены в связи с проведением массового мероприятия.

Движение транспорта будет ограничено по ул. Кирова на участке от ул. Комсомольской до ул. Свердлова с 16:00 5 сентября до 17:00 6 сентября.

Утром 6 сентября начнут перекрывать центр. С 7:00 до 13:00 транспорт не сможет проехать по пр. Независимости на участке от ул. Я.Купалы до пл. Победы (включая круговую развязку), пр. Победителей на участке от пр. Машерова до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от пр. Победителей до ул. Интернациональной.

Также 6 сентября с 7:00 до 14:00 закроют участок по пр. Независимости от ул. Свердлова до ул. Я.Купалы и ул. Ленина от ул. Интернациональной до пр. Независимости.

До 15:30 6 сентября ограничат движение всех видов транспорта на участках:

по ул. Свердлова от ул. Кирова до пр. Независимости

по пр. Независимости от ул. Свердлова до ул. Московской.

До 16:00 объезжать придется ул. Свердлова на участке от ул. Кирова до ул. Ульяновской и четную сторону ул. Ульяновской от ул. Свердлова до ул. Ленина.

На участке от ул. Ленина до ул. Комсомольской ограничат движение по ул. Кирова до 17:00.

С полудня до 14:00 закроют проезд по ул. Я.Купалы от пр. Независимости до ул. Интернациональной и по ул. Интернациональной от ул. Я.Купалы до ул. Ленина.

Столичная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения при выборе маршрута учитывать приведенную информацию.

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