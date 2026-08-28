«Русал» миллиардера Дерипаски остановит четыре завода 2 28.08.2026, 12:06

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Из-за убытков.

«Русал», основанный Олегом Дерипаской, может законсервировать сразу четыре предприятия по производству глинозема и бокситов. По данным компании, они приносят «Русалу» $800 млн убытка в год. О временной консервации компания сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Закрытие может затронуть Пикалевский глиноземный завод, Североуральский бокситовый рудник, а также Богословский и Уральский глиноземные заводы. В 2025 году ПГЛЗ, Богословский и Уральский заводы произвели 2,1 млн тонн глинозема — около 30,7% от общего выпуска этого сырья компанией. Убытки от переработки сырья на них оцениваются в $400 на каждую тонну алюминия.

Главный риск это увольнения в моногородах, где находятся предприятия, отмечает собеседник «Коммерсанта» на металлургическом рынке. «Русал» также просит правительство о господдержке регионов в связи с планируемой консервацией предприятий, а также финансовой поддержки для модернизации. Компания обещает минимизировать социально-экономические последствия. В «Русале» комментарий не предоставили. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что в случае полной приостановки предприятий «Русал», вероятно, будет покупать сырье на внешних рынках, что выгоднее при текущих низких ценах на глинозем.

По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но получил чистый убыток в размере $455 млн. Чистая прибыль «Русала» за первое полугодие 2026 года составила $419 млн против $87 млн убытка годом ранее. Но денег акционерам «Русал» не приносит. 26 июня акционеры поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. В последний раз они получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года.

Проблемы с доходами заставили и других металлургов начать оптимизацию расходов. В мае миллиардер Алексей Мордашов заявил, что его компания «Северсталь» прекратила набор персонала и рассматривает возможность увольнений из-за кризиса в отрасли. По его словам, компания также на 24% сократила инвестпрограмму на этот год и планирует сильнее урезать расходы в следующем году. Компания столкнулась с отрицательным денежным потоком.

Компания En+ владеет 56,88% «Русала», где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска. «Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. Ему принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке. Компания также владеет 30% завода Wenfeng в Китае, 26% завода Pioneer в Индии и 20% завода QAL в Австралии.

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