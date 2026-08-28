США лазером сбили три дрона на границе с Мексикой 3 28.08.2026, 12:29

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Фото: BBC

БПЛА принадлежали мексиканскому наркокартелю.

Американские военные использовали многоцелевой высокоэнергетический лазер в долине реки Рио-Гранде на юге Техаса, чтобы сбить три беспилотника. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что американцы использовали установку AMP-HEL. При этом место проведения операции не называется, агентству не удалось выяснить, были ли беспилотники сбиты над территорией США или Мексики.

По словам представителей ВС США, дроны представляли «физическую угрозу» для американских военных и сотрудников службы таможенного и пограничного контроля.

В начале июня мексиканская полиция обнаружила ведущий в США огромный туннель. Правоохранители нашли подземный проход в районе Нуэва-Тихуана на северо-западе страны. Протяженность расположенного на глубине свыше шести метров туннеля составляет около 265 метров. Сооружение предназначено для нелегального проникновения на территорию Соединенных Штатов.

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