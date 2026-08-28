закрыть
1 сентября 2026, вторник, 4:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске ввели вдвое меньше жилья, чем год назад

1
  • 28.08.2026, 12:25
  • 1,376
В Минске ввели вдвое меньше жилья, чем год назад

Только одна область показала рост.

В Минске за январь-июль 2026 года ввели затраты 172,9 тыс. руб. кв. м жилье . За тот же период прошлого года показатель составил 363,3 тыс. кв. м. Получается, объем ввода сократился примерно на 52,4% , следует из данных Белстата.

При этой Минская область за семь месяцев ввела 534,2 тыс. руб. кв. м жилья - более чем втрое большей столицы. Правда, и здесь результат ниже прошлогоднего: в январе-июле 2025-го было 601,3 тыс. кв. м.

Снижение всего Белстат зафиксировал почти по стране. В Брестской области ввели 290,4 тыс. кв. м против 301,8 тыс. году ранее. В Гомельской - 212,3 тыс. против 231,4 тыс., в Гродненской - 189,6 тыс. против 204,7 тыс., в Витебской - 162,5 тыс. против 165,1 тыс. кв. м.

Единственным из семи макрорегионов, где показатель вырос, стала Могилевская область . Там за январь-июль ввели почти 246 тыс. кв. м против 233 тыс. годом ранее - примерно на 5,6% больше.

При этом цифры не означают, что в Минске «стали строить вдвое меньше». Белстат приводит именно ввод жилых домов в эксплуатацию за конкретный период. На результат может повлиять график завершения и сдачи крупных объектов.

Сам Белстат предупреждает, что данные в бюллетене являются предварительными и могут быть уточнены .

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран