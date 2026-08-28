Politico: В некоторых регионах россияне начали сопротивление мобилизации

Politico: В некоторых регионах россияне начали сопротивление мобилизации8
- 28.08.2026, 16:46
- 15,994
Потенциальные призывники реагируют не только массовым бегством в Грузию.
Россияне начали массово покидать страну на фоне опасений, что Кремль готовится объявить новую волну мобилизации для пополнения армии, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
За одну неделю через пограничный пункт Верхний Ларс на границе России и Грузии выехали более 113 тысяч россиян. Резкий рост числа уезжающих связывают с опасениями по поводу возможного призыва.
«При этом российские власти официально отрицают подготовку новой мобилизации. Однако одновременно Кремль усиливает систему учета и набора резервистов. Работодателей обязали передавать государству персональные данные потенциальных военнослужащих, а резервистов заранее распределяют по воинским частям», — говорится в материале.
Дополнительным инструментом стали электронные повестки. После их получения военнообязанному автоматически могут запретить выезд из страны. Расширяется и участие Росгвардии в мероприятиях, связанных с поиском и призывом людей.
По оценкам украинской стороны, российские потери на фронте уже превышают возможности набора новых добровольцев. Правозащитники считают, что прежняя система привлечения людей за счет крупных выплат и вербовки заключенных постепенно исчерпывает себя.
«Социальный контракт между государством и населением дает все больше трещин», — отмечают эксперты.
Попытки Кремля найти альтернативные способы пополнения армии также сталкиваются с проблемами. В частности, программа привлечения студентов в подразделения беспилотных систем не оправдала ожиданий. В некоторых регионах давление на потенциальных призывников уже вызывает сопротивление и самоорганизацию.