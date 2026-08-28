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Украина атаковала российский стратегический ракетоносец Ту-95МС

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  • 28.08.2026, 12:19
  • 15,570
Украина атаковала российский стратегический ракетоносец Ту-95МС

Операцию провели воины «Альфы» СБУ.

Украина в ночь на 28 августа атаковала ракетоносец Ту-95МС в российском городе Энгельс. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В российском Энгельсе воины «Альфы» СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине», — сообщил Зеленский.

Он также подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

Генштаб ВСУ заявил о поражении на территории России и оккупированных территориях радиолокационной станции «Небо-СВ», аппаратной радара «П-18», пунктов управления БПЛА и учебного центра.

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