Украина атаковала российский стратегический ракетоносец Ту-95МС

Украина атаковала российский стратегический ракетоносец Ту-95МС19
- 28.08.2026, 12:19
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Операцию провели воины «Альфы» СБУ.
Украина в ночь на 28 августа атаковала ракетоносец Ту-95МС в российском городе Энгельс. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В российском Энгельсе воины «Альфы» СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине», — сообщил Зеленский.
Он также подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.
Генштаб ВСУ заявил о поражении на территории России и оккупированных территориях радиолокационной станции «Небо-СВ», аппаратной радара «П-18», пунктов управления БПЛА и учебного центра.
Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026
In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4