«Одежду отдают знакомые, перешиваю потом бирки – будто это белорусские товары» 2 28.08.2026, 12:51

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Родители школьников рассказали, во сколько им обошлась подготовка детей к учебному году.

Родители белорусских школьников из разных городов рассказали «Салідарнасці», во сколько им обошлась подготовка детей к учебному году. Все имена собеседников изменены из соображений безопасности.

Валянціна, жыхарка аднаго з абласных гарадоў

— Цяжка сказаць агульную суму, бо я купляю ўсё загадзя. Яшчэ на пачатку лета адклала 450 рублёў на падрыхтоўку да навучальнага года, гэтыя грошы ўжо скончыліся. Каб здаць у верасні на бацькоўскіх сходах на «патрэбы класа», прыйдзецца займаць, — распавядае маці траіх школьнікаў. — Ведаю, што кожны год верасень — цяжкі месяц, але стараюся не ўнываць. Нам яшчэ нічога, шмат хто дапамагае.

Стараюся эканоміць літаральна на ўсім. Канцтавары прывезлі сябры з Польшчы, у Беларусі купіла толькі зялёныя сшыткі і дзённікі. За падручнікі заплаціла больш за 65 рублёў. Адзенне аддаюць сваякі і сябры. Сяджу потым і перашываю біркі на ім, каб было быццам гэта беларускія тавары. Бо чыноўнікі кажуць, што вучні павінны насіць менавіта беларускае адзенне.

З мінулага года засталіся штаны беларускай вытворчасці, яны разваліліся, але засталася бірка. Добра, што не выкінула, спатрэбілася. Прыдумалі ж — можна толькі беларускае. А што, калі дзеці не хочуць насіць тое беларускае?

Калі чуюць, што мы шматдзетныя, усе думаюць, што гэта проста: зніжкі на падручнікі і ежу, а малодшым дастанецца адзенне старэйшых.

«Пашанцавала», — сказалі мне нядаўна. Але насамрэч усё не так лёгка. Адзенне не вытрымлівае цэлы школьны год, а дзеці ўсе розныя па фігуры і памерах. У аднаго штаны рвуцца кожны месяц у адным і тым жа месцы. Другі школьны шэўрон ізноў згубіў, а гэта дадатковыя 20 рублёў. Трэці ненавідзіць школьную форму — што я магу з гэтым зрабіць?

Я ўдзячная, што школа шмат робіць для нас, не пайду з-за формы сварыцца. Але яго нават з урокаў ужо выганялі, бо быў апрануты не па форме. Праз гэта, бывае, прыходзіцца выбіраць: вылячыць сабе зуб ці купіць нешта дзецям.

Складаней за ўсё з абуткам. Дзеці хочуць насіць красоўкі, але нельга. Спрабавала замаўляць на WB туфлі: адны разваліліся пасля двух тыдняў, другія вытрымалі. Латарэя.

У гэтым годзе сябры з Літвы перадалі некалькі пар абутку. Малюся, каб дзеці не выраслі з іх хаця б да кастрычніка, там у нас ужо ёсць падрыхтаваны восеньскі абутак — таксама дзякуючы сябрам.

Мы ўвогуле сталі непераборлівымі, пагаджаемся на ўсё. І дзяцей вучу берагчы рэчы і аддаваць іх далей — экалагічна. Калі нешта нам не падышло, перапрадаю на Куфар і шукаю іншае. Гэта ўжо як мая другая праца — здабыць дзецям якаснае адзенне і абутак.

Паўтаруся, нам вельмі шмат дапамагаюць. Калі б не гэта, не ведаю, як бы жыла цяпер. Карацей, збіраю дзяцей у школу па крупіцах. Знешне, калі на іх паглядзіш, не скажаш, што ўсё так цяжка: яны ў мяне модныя, прыгожыя, але гэта каштуе мне шмат высілкаў.

Татьяна, Минск

— У нас уже куплено абсолютно все. Делала это еще в июле, когда была в отпуске, чтобы в августе не стоять в очередях и не ездить по магазинам в поисках нужного размера. В этом году сын идет в третий класс, дочка — в садик. Канцелярию покупала в два захода, заранее попросив у учительницы список необходимого. Примерно такой же набор нужен и в детский сад.

На всю канцелярию ушло где-то 150 рублей на двоих. Красивые точилки и пеналы, расписание уроков брала в «Офистоне». Все остальное, как я говорю, расходный материал — карандаши, альбомы для рисования, пластилин и прочее — в «Fix Price».

Рюкзак в этом году нам подарили, поэтому здесь не тратились. Но я смотрела на WB — цены в среднем 60-100 рублей.

Из обуви брали туфли и кроссовки на физкультуру. Все покупали в «Мегатопе», причем случайно попали на скидки. В итоге отдали около 80 рублей, что достаточно дешево. Не вижу смысла покупать дорогую обувь, так как нога у детей быстро растет. Не факт, что сын относит ее целый год.

Из одежды в школе просят носить синюю жилетку. Сыну прошлогодняя еще подходит по размеру — там же нет рукавов. Также с прошлого года остались пиджак и рубашка-обманка. Пока оставили, может, осенью еще поносит. Из нового купили четыре однотонные футболки-поло, две рубашки — с длинным и коротким рукавом — и обычные однотонные футболки.

Одни брюки нам отдали в идеальном состоянии, еще две пары я купила. Одежду покупала в «Детском мире» и Waikiki. В последнем дешевле, чем в том же Mark Formelle, а качество практически одинаковое.

В начальных классах, считаю, пусть у ребенка лучше будет больше одежды, чтобы я не стирала после рабочего дня, а делала это раз в неделю по выходным. На одежду вышло около 200 рублей.

У нас в школе не просят одежду определенных брендов — на сайте написано только про эту жилетку и что рекомендуют покупать бренд «Полесье». Я посмотрела, что она очень теплая, ребенок в ней спарится, и купила другую. Тоже, кстати, беларуского производства. И никто ничего не сказал.

Инга, Гродно

— Сын идет в девятый класс. Купили ему новые кроссовки под классический стиль, штаны, несколько рубашек — в прошлом году в школе требовали именно белый верх, думаем, что и в этом будет так же, — и рюкзак. За все отдали 650 рублей — сын у нас модник.

Канцелярию брали по минимуму: многое осталось с прошлого года, да и ему все равно, чем пользоваться. Вышло чуть меньше 80 рублей. Итого около 730 рублей, но это еще без оплаты учебников и дополнительных тетрадей, которые обычно просят купить в начале года.

Маргарита, Молодечно

— У нас дочка учится в начальной школе. Мы много потратили на подготовку, точно не скажу. Думаю, полторы тысячи рублей точно.

Канцтовары покупали в магазине «Спадчына»: пластилин, фломастеры, простые и цветные карандаши, кисточки, краски, ручки, ластики, точилки, обложки для книг и тетрадей, дневник, картон, цветную бумагу, папку для трудов, тетради, нотную тетрадь, пенал. На все это потратили где-то 100–150 рублей.

Все остальные деньги ушли на одежду, обувь и рюкзак.

Кристина, Минск

— Мне кажется, сейчас есть все возможности подготовиться к школе легко и быстро. Я купила почти все за час, причем в магазинах недалеко от дома.

Из канцтоваров брали где-то 12 обычных тетрадей в клетку и столько же в линейку — они стоили около 60 копеек каждая. Также купили набор обложек, циркуль, ластики, карандаши и прочее. Я даже не дожидалась списка от учителя, покупала сама и, как потом оказалось, во всем попала в точку. На все ушло 105 рублей — это без экономии, брали то, что нравилось ребенку.

Из одежды купили кроссовки за 63 рубля в «Детском мире», брюки — за 61 рубль. Белых рубашек сейчас много на любой вкус и бюджет — производства Китая, Польши, Беларуси. Можно купить по скидке и за 27 рублей. Мы взяли за 31 рубль. Еще в этом году сын захотел обновить рюкзак — выбрал за 71 рубль.

За учебники заплатили 22 рубля — это в пятом классе. На дополнительные пособия уйдет около 70 рублей. Этим у нас занимается родительский комитет, так как знает, где дешевле.

В итоге на подготовку к школе вышло около 500 рублей.

Ребенку совсем не помогает отец, все расходы лежат на мне. Но тем не менее не сказала бы, что прямо тяжело собрать ребенка в школу. Тяжелее многодетным семьям, так как там расходы умножаются на три и больше. Но все подруги рассказывают, что обмениваются одеждой, это абсолютно нормально. Моему сыну тоже могут что-то отдать.

Дарина, Минск

— У нас в этом году сын пошел в пятый класс.

По расходам вышло так. На спортивную форму потратили около 140 рублей — это кроссовки и штаны, майка уже была. Из школьной формы брали две пары брюк: одни в Next за 73 рубля, другие в Mark Formelle за 47. Две майки-поло в Zara — за 72 рубля. Две жилетки в «Світанке» — около 75 рублей и белую рубашку за 60 рублей. Обувь взяли по скидке в «Шаговите» за 60 рублей.

Канцтовары и учебные пособия еще не купили — думаю, выйдет где-то 100-150 рублей. Еще 10 рублей уйдет на обязательную нашивку с номером школы.

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