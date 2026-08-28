Более 100 тысяч россиян уехали в Грузию за неделю 5 28.08.2026, 13:11

2,592

Граждане РФ опасаются мобилизации.

Если осенью 2022 года россияне массово бежали из страны после объявления мобилизации Владимиром Путиным, то теперь на фоне слухов о ее повторении они начали выезжать заранее.

За прошлую неделю около 113 тысяч россиян пересекли пограничный пункт Верхний Ларс с Грузией – одной из немногих стран, куда можно попасть по земле без визы, отмечает Politico. 20 августа через погранпереход прошли более 20 тысяч человек, что «значительно превышает» показатели прошлых лет, отмечала Федеральная таможенная служба России. В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мобилизация «не планируется и не ожидается». Аналогичным образом он уверял, что никакого вторжения в Украину не будет: так, 31 января 2022 года Небензя назвал заявления западных стран в подготовке нападения «безосновательными и провокационными».

Правозащитная организация «Школа призывника» фиксирует рост числа обращений за помощью от мужчин призывного возраста, «преимущественно из числа военнослужащих запаса», рассказал Politico ее руководитель Алексей Табалов. По его словам, в последние месяцы власти активно собирают персональные данные резервистов через их работодателей, «даже выясняют адреса их родственников», чтобы искать в случае уклонения. Пока же таких мужчин вызывают в военкоматы и выдают назначения, где указано, в какую часть они должны явиться в случае призыва на службу.

Это создает основу для более оперативного и скрытого набора людей в армию, даже если официально мобилизация объявлена не будет, считает Табалов:

«Достаточно просто прислать, скажем, 10 автобусов на определенный металлургический завод и забрать заранее оговоренное число конкретных людей прямо с рабочих мест: «Петров, Иванов, Сидоров — пожалуйста, садитесь в автобус», – и затем он отправляется на военную базу».

Кремлю становится все сложнее нанимать на войну контрактников, говорит юрист из организации «Призыв к совести», которая помогает реализовать право на отказ от военной службы по убеждениям. По данным украинских военных, в последние месяцы российские потери на фронте превышают 30 тысяч человек в месяц, доходя даже до 40 тысяч. При этом нанимать в армию больше 30 тысяч в месяц в этом году практически не удается, в некоторые месяцы показатель падал до 27 тысяч.

Поэтому «с весны интерес правительства к резервистам резко возрос», констатирует юрист из «Призыва к совести».

Резервисты – это в основном мужчины в возрасте до 55 лет, прошедшие обязательную военную службу. В 2022 году тогдашний министр обороны Сергей Шойгу оценивал их число примерно в 25 млн человек. «Как правило, это люди, которых с наибольшей вероятностью призовут в случае мобилизации», – говорит Табалов.

На этом фоне федеральные власти заставляют регионы вести административную и организационную подготовку к мобилизации, отрабатывать процедуры призыва, размещения, питания и вооружения местных жителей.

А в июле руководство Росгвардии предложило поправки в ведомственный приказ, который обязует заблаговременно готовить личный состав, объекты и имущество к защите от опасностей, заменив формулировку «при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» на «периоды мобилизации, военного положения и военного времени».

Россияне стали покидать страну заранее, поскольку теперь при отправке электронной повестки вызываемому на службу автоматически запрещается выезд за рубеж, даже если он не обратил на нее внимания.

Еще одним «пунктом приема» беженцев от мобилизации может стать Армения, как это тоже уже было осенью 2022 года. Ереван не станет препятствовать тем, кто пожелает избежать отправки на украинский фронт, сказал телеканалу «Дождь» секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. «Русскому человеку могу сказать только одно: „Добро пожаловать в Армению“. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению. И обратно вернутся в Россию, когда им будет удобно», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com