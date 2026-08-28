Глава Bugatti предсказал бензиновым суперкарам долгую жизнь

Глава Bugatti предсказал бензиновым суперкарам долгую жизнь8
- 28.08.2026, 13:52
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Состоятельные покупатели ценят ощущения от вождения.
Глава Bugatti Мате Римак считает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут доминировать в сегменте дорогих суперкаров еще несколько десятилетий. Состоятельные покупатели ценят не только скорость и технические характеристики, но и звук, механику и ощущения от вождения, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Римак сравнил суперкар с традиционными швейцарскими механическими часами. По его мнению, электромобили превосходят машины с ДВС по функциональности, однако в сегменте роскоши покупатели готовы платить за эмоции и сложную механику.
«Сверхбогатые покупатели отказываются от электромобилей в пользу сложной механической конструкции и акустического эффекта», — говорится в материале.
Показательным примером стала новая модель Bugatti Tourbillon. Вместо полностью электрической установки компания оснастила гиперкар 8,3-литровым атмосферным двигателем V16 мощностью 1000 лошадиных сил и тремя электромоторами. Суммарная отдача достигает 1800 лошадиных сил.
Спрос оказался высоким, все 250 экземпляров Tourbillon по стартовой цене около $4,5 млн были распроданы практически сразу. Дополнительная персонализация в среднем увеличивает стоимость автомобиля еще на $600–700 тыс.
Римак при этом не отказывается от электромобилей. Rimac продолжает развивать электрические технологии, включая системы для автомобилей BMW и проект автономного роботакси.
Однако для гиперкаров правила, по его мнению, другие. «Бензин скоро станет товаром класса люкс», — отмечается в публикации.
На фоне массового перехода автопрома к электромобилям ультрароскошные автомобили могут превратиться в отдельную нишу, где двигатель внутреннего сгорания будет цениться не вопреки прогрессу, а именно как редкая и дорогая технология.