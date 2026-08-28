Минчанка: Для чего нам нужны такие госорганы? 24 28.08.2026, 19:33

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Городские власти игнорируют жалобы жителей.

Минчанке не удалось получить ответ на вопрос о причинах вырубки зеленых насаждений на улице Пархоменко в центре столицы.

«О наболевшей теме «Вырубка деревьев», — пишет @ti_22.02 в Threads. — Деревья по данной улице собираются уничтожить. Сегодня мне не удалось получить ответ от «Зеленстроя» Центрального района о причинах уничтожения деревьев, а завтра их не станет! Скоро будем жить в бетоне. Чем им мешают эти деревья?»

Автор поста опубликовала фото улицы, которая пока еще утопает в зелени, а также фото объявления с предупреждением о вырубке. Единственный выход, который она видит для того, чтобы предотвратить уничтожение деревьев, – обращение к СМИ.

«Все отнеслись безразлично, ссылаясь друг на друга, звонок в КГК и Администрацию Центрального района не помог, там также отправили в «Зеленстрой», — пишет она. — Никто ни за что отвечать не хочет, и, чтобы снять с себя ответственность, они просто вырубают все деревья без компенсационной высадки.

Для чего нам нужны такие госорганы, у которых задача все уничтожить и не приложить никаких усилий для сохранения — мне не понятно. Подскажите СМИ, которые смогут помочь в освещении данной проблемы в Минске».

Минчане в соцсети рассказали о том, что вырубки деревьев происходит и в других частях столицы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Сегодня на территории торгового колледжа уничтожили все тополя.

— На Свердлова и Кирова такая же история.

— Это уже клиника, нет деревьев, нет проблем, когда наша очередь?

— За деревьми нужно следить, убирать листья, они могут упасть на авто. Возня в общем. Нет деревьев — нет проблем. Скорее всего это есть причина войны с деревьями.

— На это все больно смотреть.

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