Минчанка: Для чего нам нужны такие госорганы?24
- 28.08.2026, 19:33
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Городские власти игнорируют жалобы жителей.
Минчанке не удалось получить ответ на вопрос о причинах вырубки зеленых насаждений на улице Пархоменко в центре столицы.
«О наболевшей теме «Вырубка деревьев», — пишет @ti_22.02 в Threads. — Деревья по данной улице собираются уничтожить. Сегодня мне не удалось получить ответ от «Зеленстроя» Центрального района о причинах уничтожения деревьев, а завтра их не станет! Скоро будем жить в бетоне. Чем им мешают эти деревья?»
Автор поста опубликовала фото улицы, которая пока еще утопает в зелени, а также фото объявления с предупреждением о вырубке. Единственный выход, который она видит для того, чтобы предотвратить уничтожение деревьев, – обращение к СМИ.
«Все отнеслись безразлично, ссылаясь друг на друга, звонок в КГК и Администрацию Центрального района не помог, там также отправили в «Зеленстрой», — пишет она. — Никто ни за что отвечать не хочет, и, чтобы снять с себя ответственность, они просто вырубают все деревья без компенсационной высадки.
Для чего нам нужны такие госорганы, у которых задача все уничтожить и не приложить никаких усилий для сохранения — мне не понятно. Подскажите СМИ, которые смогут помочь в освещении данной проблемы в Минске».
Минчане в соцсети рассказали о том, что вырубки деревьев происходит и в других частях столицы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Сегодня на территории торгового колледжа уничтожили все тополя.
— На Свердлова и Кирова такая же история.
— Это уже клиника, нет деревьев, нет проблем, когда наша очередь?
— За деревьми нужно следить, убирать листья, они могут упасть на авто. Возня в общем. Нет деревьев — нет проблем. Скорее всего это есть причина войны с деревьями.
— На это все больно смотреть.