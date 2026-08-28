FT рассказала о «политическом расколе» в США при Трампе 3 28.08.2026, 15:28

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Дональд Трамп

Фото: getty images

Результатом политики президента США стало углубление неравенства в доходах корпораций и простых работников.

Во время второго президентского срока Дональда Трампа прибыль корпораций США достигла рекорда,в то время как зарплаты работников упали до исторического минимума, что вызвало недовольство многих американцев и, как следствие, «политический раскол» в стране. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные Бюро экономического анализа.

По данным Бюро экономического анализа, за второй квартал американские компании получили рекордную доналоговую прибыль — $4,8 трлн в годовом выражении. Это 18% всего национального дохода, максимум со времен Второй мировой войны, пишет FT. Одновременно доля зарплат и пособий работников сократилась до 60% — это самый низкий показатель с 1950-х годов.

Зарплата глав крупнейших компаний с низкой оплатой труда выросла на 41% в 2019–2025 годах, тогда как медианный работник стал получать на 21% больше — ниже роста цен на 26%, передает FT.

Как пишет газета, корпоративная сверхприбыль усиливает неравенство, поскольку основные выгоды достаются богатым американцам, живущим на доходы от инвестиций, тогда как домохозяйства со средними и низкими доходами зависят от зарплат. Инфляция к тому же начала опережать рост оплаты труда — реальная почасовая зарплата в июле снизилась на 0,2% год к году.

«Рост, который наблюдается у верхушки, намного, намного, намного опережает рост — если он вообще есть — у нижних слоев. Сегодня мы видим, что существуют две отдельные экономики: одна для людей, чей основной доход формируется за счёт инвестиций и пассивного дохода... и другая — для обычных работников, которые трудятся изо дня в день», — сказала вице-президент по политике аналитического центра Groundwork Collaborative Элизабет Панкотти.

Трамп провел масштабное снижение налогов, выгодное в основном компаниям и богатым американцам, параллельно урезав программы помощи, включая продовольственные талоны. Растущий разрыв между положением корпораций и их инвесторов, с одной стороны, и американцев с низкими доходами — с другой, вызывает все более сильную реакцию избирателей, углубляя политический раскол в стране, пишет FT.

Усиливающееся неравенство вызвало волну популизма в американской политике. Республиканцы и демократы все чаще начали использовать популистскую риторику, «Демократические социалисты Америки» вытеснили умеренных кандидатов на праймериз, а в Нью-Йорке мэром стал Зохран Мамдани, критиковавший «корпоративную жадность», пишет FT. Вице-президент Джей Ди Вэнс призывал к более широкому участию работников в корпоративных решениях, а сам Трамп обвинял компании в «спекуляции» и «взвинчивании цен».

The Washington Post (WP) в августе писала, что на фоне сохраняющейся инфляции в 3,4% и высоких цен американцы стали осторожнее тратить. Потребительская активность в целом остается устойчивой, однако семьи все чаще ищут скидки, выбирают более дешевые товары и отказываются от части дорогих услуг, отмечала газета. Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди отметил, что общие потребительские показатели во многом поддерживают состоятельные американцы, выигрывающие от роста фондового рынка. При этом менее обеспеченные жители страны все сильнее сталкиваются с финансовыми трудностями.

Год назад Трамп подписал «Большой и прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), который, в частности, предусматривал продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2018 году: снижение налога для корпораций с 35% до 21% и максимальной ставки подоходного налога до 37% вместо 39,6% для супружеских пар с облагаемым доходом выше $600 тыс.

Однако, как отмечала FT, налоговый закон Трампа усугубил неравенство, поскольку беднейшие домохозяйста стали больше терять, а богатые — больше получать. В итоге, писала газета, в стране набрала обороты модель «К-образной экономики». Это модель, описывающая расхождение траекторий развития разных социальных групп после кризиса.

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