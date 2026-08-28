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Лукашенко проводит встречу с Мишустиным в Москве

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  • 28.08.2026, 15:46
  • 4,220
Лукашенко проводит встречу с Мишустиным в Москве

Названы темы разговора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с диктатором Беларуси Александром Лукашенко в Доме правительства в Москве.

Стороны обсудят совершенствование торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию кооперационных проектов. Эти вопросы Лукашенко поднимал во время визита в Минск 25 августа первого зампредседателя правительства России Дениса Мантурова. В частности, Мантуров и Лукашенко обсуждали проект российско-белорусского самолета «Освей».

Лукашенко прибыл в Россию накануне. Как сообщала его пресс-служба, диктатор также намерен встретиться с правителем РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 29 августа.

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