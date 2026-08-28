В Калифорнии собака помогает курьеру доставлять посылки 2 28.08.2026, 16:02

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Фото: Jenniffer Nungesser/ABC News/Скриншот

Видеохит.

Собака из американского города Рамон (штат Калифорния) стал звездой соцсетей после того, как его хозяйка опубликовала видео, на которых он помогает курьерам доносить посылки до дверей.

Об этом сообщают ABC News и агентство Storyful.

На видео, снятом Дженнифер Нунгессер, видно, как её пёсик Беар с радостью принимает посылку от курьера Amazon и доставляет её к дверям заказчиков.

«Когда приходит посылка от Amazon или UPS, он ведет себя так, словно ему предстоит выполнить важное задание. Он гордо несет посылку, как настоящий служебный пес-курьер, и даже можно заметить, как меняется его настроение в зависимости от того, что именно доставили», — рассказала женщина изданию Storyful.

Американка добавила, что каждый раз радуется и улыбается, когда видит, с каким азартом и восторгом Беар приносит домой посылку, игрушку или продукты.

«Он гордится тем, что занимается этим. Так приятно это видеть», — отметила женщина.

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