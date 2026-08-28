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«Нигде еще не видела такой красоты!»

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  • 28.08.2026, 16:52
  • 5,796
«Нигде еще не видела такой красоты!»

Под Пинском построили «деревню» из соломы.

Жительница Пинского района iusko1 опубликовал в Threads кадры, снятые возле одного из полей. На них – деревня с домами, оградами и церковью, сделанная полностью из соломы.

«Нигде еще не видела такой красоты! Это же выстроили практически деревушку! Какие молодцы!» - пишет она.

В комментарии к посту автор рассказала, что сняла соломенную «деревню» возле ОАО «Почапово» Пинского района Брестской области.

«Молодцы! Так держать, дорогие белорусы», - похвалил умельцев один из комментаторов.

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