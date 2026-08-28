«Нигде еще не видела такой красоты!»8
- 28.08.2026, 16:52
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Под Пинском построили «деревню» из соломы.
Жительница Пинского района iusko1 опубликовал в Threads кадры, снятые возле одного из полей. На них – деревня с домами, оградами и церковью, сделанная полностью из соломы.
«Нигде еще не видела такой красоты! Это же выстроили практически деревушку! Какие молодцы!» - пишет она.
В комментарии к посту автор рассказала, что сняла соломенную «деревню» возле ОАО «Почапово» Пинского района Брестской области.
«Молодцы! Так держать, дорогие белорусы», - похвалил умельцев один из комментаторов.