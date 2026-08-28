В Беларуси нашли боровик размером с ведро 2 28.08.2026, 17:15

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Скриншот: tiktok.com/@drankevich_marina

Гриб весит почти 1,6 килограмма.

В Беларуси продолжается грибной сезон, и некоторые любители тихой охоты хвастаются в соцсетях настоящими грибными трофеями. Одна из белорусок показала в тиктоке огромный боровик, который нашла ее бабушка, пишет издание Tochka.by.

Гриб действительно впечатляет размерами: у него очень толстая ножка, которую женщина не могла полностью обхватить ладонью, а шляпка также оказалась большой. Он даже выглядел больше ведра с другими грибами.

Чтобы точно определить вес находки, дома боровик положили на весы. Сделать это с первого раза было непросто, поэтому гриб поставили шляпкой вниз.

Результат удивил — боровик потянул на 1590 граммов, то есть почти 1,6 килограмма.

В комментариях одни пользователи восхищались размерами гриба, а другие отмечали, что такие большие боровики могут быть старыми, червивыми и не очень пригодными для еды. Однако автор видео заверила, что, вопреки предположениям, внутри гриб оказался чистым.

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