В Беларуси нашли боровик размером с ведро

В Беларуси нашли боровик размером с ведро2
- 28.08.2026, 17:15
- 5,496
Гриб весит почти 1,6 килограмма.
В Беларуси продолжается грибной сезон, и некоторые любители тихой охоты хвастаются в соцсетях настоящими грибными трофеями. Одна из белорусок показала в тиктоке огромный боровик, который нашла ее бабушка, пишет издание Tochka.by.
Гриб действительно впечатляет размерами: у него очень толстая ножка, которую женщина не могла полностью обхватить ладонью, а шляпка также оказалась большой. Он даже выглядел больше ведра с другими грибами.
Чтобы точно определить вес находки, дома боровик положили на весы. Сделать это с первого раза было непросто, поэтому гриб поставили шляпкой вниз.
Результат удивил — боровик потянул на 1590 граммов, то есть почти 1,6 килограмма.
@drankevich_marina Грибники 😆 Вес боровика 1590гр #гриб #боровик #белыегрибы ♬ оригинальный звук - magiavkusa_marina
В комментариях одни пользователи восхищались размерами гриба, а другие отмечали, что такие большие боровики могут быть старыми, червивыми и не очень пригодными для еды. Однако автор видео заверила, что, вопреки предположениям, внутри гриб оказался чистым.