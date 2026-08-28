Белорусскую торговлю ждет шок 10 28.08.2026, 18:07

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Импорт выдавливают с полок.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило все-таки выполнить не очевидный норматив по доле отечественного на полках магазинов, пишет planbmedia.io.

Весь обязательный товарный ассортимент должен быть обеспечен белорусскими товарами (привет импорту из дружественных стран). В случае с гипермаркетами десятки наименований по одной позиции придется обеспечивать отечественными продуктами и изделиями. От йогуртов и макарон до тапок и пуговиц.

Выставляй отечественное

Изменения в постановление МАРТ «О перечнях товаров» принято не просто так, а в целях национальной безопасности.

МАРТ напоминает, что согласно Доктрине национальной продовольственной безопасности до 2030 года, 80-85% собственного производства — «оптимистический уровень». По итогам первого полугодия 2026 г. доля была от оптимистичной далека. Она выросла на 0,1 процентный пункт до 54,6%. Хотя расти ей положено куда быстрее — до 58% по итогам нынешнего года. Новое решение МАРТ назвал временным. Но конкретные сроки озвучивать не стал.

Зайти решили со стороны перечней. В них указано обязательное число разновидностей товара для разных типов магазинов. В крупном гипере, к примеру, нужно обеспечить 35-40 позиций кисломолочных продуктов, 45-50 позиций йогурта, 9 видов макаронных изделий, по 40 видов вареных и копченых колбас.

Такой подход для регулирования торговли в Беларуси не нов. До конца 2021 года установленный минимум разновидностей товаров определенной группы следовало формировать преимущественно за счет продукции отечественного производства. Но после претензий со стороны ЕЭК, пишет НЭГ, посчитавшей, что данное требование тормозит продажу в Беларуси товаров других стран ЕАЭС, в постановление № 74 внесли изменения.

Товары из Беларуси и ЕАЭС получили равные плава на полке.

Опустела без тебя…

Торговля от грядущих изменений, похоже, не в восторге. А вот производители оживились, пишет Office Life по итогам прошедшего в МАРТе семинара.

Первый вопрос от МАРТ — к «Белгоспищепрому»: смогут ли обеспечить нужным числом товаров условно самый большой по площади магазин, у которого и перечень наименований будет самым длинным? Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич в качестве примера взяла фруктовые и овощные пюре для детского питания. В магазине площадью 8 тыс. «квадратов» их должно быть от 90 до 100 разновидностей.

В концерне уверяют, что вполне, мол, сейчас 80% полки и так отечественная продукция.

С маслами уже сложнее. В самом крупном магазине должно быть минимум 25 видов растительного масла, в том числе пять — рапсового. В концерне заверяют, что мощности позволяют закрыть ассортимент подсолнечным, будут предлагать активнее рапсовое, а также купажи. Если потребитель привык к оливковому, тыквенному и подобным маслам, могут быть вопросы.

Сегодня в торговле на полке с растительными маслами 50% — подсолнечного масла, 30% — оливкового, на прочие беларуские масла приходится 15%, еще 5% — на другие.

«Белгоспищепром» уверен, что полки не опустеют.

Важной позицией для обсуждения стали макароны. Недружественную итальянскую продукцию в Беларуси запретили, но импорт из России растет. Минсельхозпрод заверяет, что мощности наших предприятий могут обеспечить увеличение доли отечественных макаронных изделий до 80%.

«А для потребителей макаронных изделий группы А, то есть твердых сортов, достаточно производственных мощностей?» — уточнила Светлана Короткевич. Ее заверили, что над этим работают и доля будет расти.

Рад решению МАРТа и «Беллегпром». Хотя и тут есть проблемные позиции. И в первую очередь это ясельная и детская обувь.

Хорошая попытка, но нет

Минпром предлагает включить в ассортиментный перечень отечественную компьютерную технику — планшеты и ноутбуки. Возможности сейчас обсуждаются. У МАРТ возник вопрос по крупной бытовой технике: холодильникам, стиральным машинам, микроволновкам, телевизорам. Их доля от отечественных компаний на рынке снизилась. В том числе — за счет серого импорта. Несертифицированный товар с полок обещают убрать. А там и доля отечественного подрастет.

Очевидно, что производители пытаются из такой инициативы выжать максимум. К примеру, лидская «Лакокраска» предлагала внести рекомендации, чтобы из количества разновидностей некоторых эмалей и красок доля от производителя с государственной формой собственности была не менее 50%. Пусть, мол, на полках будет не просто свое, а совсем свое, то есть государственное

«Нет, мы на это не пойдем. Для нас все производители страны одинаковые. И доля собственности — это неправильно. Рынок должен даже внутри страны конкурировать. И если мы будем перегибать и изменять подходы, это в первую очередь неправильно по отношению к бизнесу», — ответили в МАРТ.

И на том спасибо.

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