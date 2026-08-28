Швеция перебрасывает корабли и самолеты на границу с Россией 2 28.08.2026, 18:10

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По просьбе Финляндии.

Швеция перебросит в Финляндию истребители Gripen и военные корабли, которые будут задействованы в защите финской территории как минимум до конца 2026 года, пишет Reuters. Помимо авиации и флота, Стокгольм рассматривает возможность передать соседям системы борьбы с беспилотниками.

По заявлению финских военных, шведская техника усилит воздушное наблюдение и позволит освободить часть ресурсов национальных сил обороны для других задач. Министр обороны Швеции Пол Йонсон объяснил решение ухудшением обстановки с безопасностью в регионе и уточнил, что по действующему соглашению шведские военные при необходимости готовы помочь Финляндии отразить атаки на её территорию. Эксперт Стокгольмской школы экономики Мэтью Хефлер отметил, что таким образом власти постепенно готовят шведское общество к более активному участию страны в коллективной обороне Европы.

Главным источником беспокойства остаются беспилотники, регулярно залетающие в воздушное пространство Финляндии и стран Балтии. На фоне активизации украинских ударов по российским портам на Балтике участились случаи, когда дроны не долетают до целей в России и оказываются над территорией соседних государств. Так, 1 июня издание Helsingin Sanomat сообщало, что несколько беспилотников по ошибке были направлены в сторону Финляндии — Киев якобы предупредил об этом Хельсинки заранее. Из-за инцидента жителям региона Уусимаа пришлось укрываться в бомбоубежищах, а авиасообщение временно приостанавливали. После этого случая Финляндия и Евросоюз выделили пограничной службе 44 млн евро на закупку оборудования для противодействия дронам.

Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно, продолжают наращивать оборонное сотрудничество. В частности, шведская Saab получила от Финляндии заказ на 126 млн долларов на поставку зенитно-ракетных комплексов RBS 70 NG. Обе страны также увеличивают военные бюджеты: Финляндия в 2026 году потратит на оборону около 2,5% ВВП с целью довести этот показатель до 3% к 2029 году, а Швеция при нынешних расходах в 2,8% ВВП планирует выйти на 3,5% к 2030 году.

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