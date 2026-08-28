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«Лукашенко окончательно сломали»

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  • 28.08.2026, 18:22
  • 32,490
«Лукашенко окончательно сломали»

Диктатор готов действовать по плану Путина.

Telegram-канал «Беларуская выведка», специализирующийся на инсайдах из окружения Лукашенко, пишет о планах Кремля использовать белорусского диктатора в провокациях против Польши:

— Нашим польским соседям стоит приготовиться. Путин решился на гибридную эскалацию и пытается убедить Лукашенко в «нормальности» ситуации. Источники сообщают, что Лукашенко сломался окончательно и следует плану Кремля на эскалацию гибридной атаки.

Гибридная атака, как пишет Telegram-канал, может быть нанесена дронами «неизвестного происхождения» по маршруту вдоль границы Украины и Беларуси прямиком по польской территории:

— Дроны прилетят из воздушного пространства Беларуси, но Минск будет всё отрицать и кивать на Восток. Лукашенко заявит о непричастности. Периодически будут театрально сбиваться некоторые воздушные объекты. В случае эскалации полетит баллистика.

Только жёсткий ультиматум в отношении лично Лукашенко, как пишет Telegram-канал, заставит его принять более ответственную позицию и вынудит не идти на поводу у Кремля.

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