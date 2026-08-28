«Рекорды бьют Брест и Барановичи» 6 28.08.2026, 19:13

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Сколько сейчас ждут польскую рабочую визу.

Если вы подаете документы на рабочую визу в Минске, стоит рассчитывать не менее чем на три месяца ожидания. Такими оценками делится специалистка по легализации Антонина П. MOST поговорил с ней о том, как сейчас оформляют рабочие визы, из-за чего чаще всего отказывают и что делать, если человек приехал в Польшу для работы в одной компании, но решил сменить ее на другую.

Какие документы нужны от работодателя

Первый шаг в оформлении рабочей визы — получить документ, который подтверждает право на работу в Польше у конкретного работодателя, так называемое рабочее приглашение. Форма этого документа определяется гражданством заявителя и влияет на дальнейшие сроки.

— Для граждан Украины, Беларуси, Армении и Молдовы подойдет oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — упрощенное уведомление о трудоустройстве. Заказывает его работодатель, оформляют в urząd pracy (управлении труда. — Прим. MOST) до семи дней, стоит это 400 злотых, — говорит Антонина.

Тем, кто не подпадает под упрощенную процедуру, нужно zezwolenie typu A — полноценное разрешение на работу. Его оформление может занимать семь-восемь месяцев.

Сколько ждать визу

Сроки получения визы зависят от города обращения.

— Рекорды сейчас бьют Брест и Барановичи — там самый быстрый вызов на подачу документов после регистрации в визовом центре, доступные даты могут прислать уже в течение 10 дней. А вот в Минске люди ждут минимум 60 дней только сообщения о том, что появились доступные даты, а потом еще неделю-полторы уходит на саму запись. Если подаетесь в Минске, закладывайте минимум три месяца до получения визы на руки, — рассказывает Антонина.

Почему отказывают

Бывают случаи, когда даже при подаче полного пакета документов белорусы получают отказ.

— Отказ может быть связан и с самим работодателем — например, если у него уже были проблемы с другими сотрудниками-иностранцами, — говорит Антонина.

Причина отказа объясняется в отдельном документе, который выдают вместе с паспортом. Чаще всего это так называемый 10-й пункт. Он означает, что у консула есть серьезные основания считать обоснование для визы недействительным. Отказ по такой причине может выноситься, например, если консул подозревает, что заявитель приложил фиктивное приглашение — то есть документ от компании, где не собирается работать или которая ранее не трудоустраивала приглашаемых иностранцев.

В таком случае можно подать апелляцию, но рассматривать ее будет тот же консул.

Как отличить фиктивное приглашение от настоящего

Разобраться, фиктивное приглашение или нет, по словам Антонины, довольно сложно.

— Общедоступной базы, где можно пробить oświadczenie по фамилии, просто не существует, — говорит Антонина.

Можно проверить, существует ли компания-работодатель, указанная в документе, совпадает ли налоговый номер NIP, номер REGON, адрес, точное название. Это можно сделать здесь. А здесь дополнительно можно проверить сведения о госрегистрации работодателя в Польше.

Что будет при смене работодателя

Рабочая виза оформляется для работы у определенного работодателя. Однако это не значит, что человек обязан работать у него до истечения визы.

— Если вы не приступаете к работе в заявленную в разрешении дату, работодатель обязан сообщить об этом в urząd pracy в течение 14 дней с начала действия разрешения и отозвать его. А если устраиваетесь к другому работодателю, то он обязан оформить новое oświadczenie и подписать договор. Нарушения закона здесь нет: виза выдана под одного работодателя, но вы нашли работу у другого, договор оформлен официально и отправлен в urząd pracy — и вы спокойно продолжаете работать по этой же визе уже у нового работодателя, — объясняет Антонина.

Когда переходить на карту побыта

Тем, кто планирует остаться в Польше надолго, рано или поздно приходится выбирать между рабочей визой и картой временного пребывания.

— Я бы советовала подаваться [на ВНЖ] сразу, если вы вообще планируете жить в Польше — неважно, у этого работодателя [планируете дальше работать] или у другого. Сейчас в Варшаве среднее время ожидания карты побыта — полтора-два года, — говорит Антонина.

Есть и те, кто предпочитает более простой на первый взгляд путь — жить на визе и время от времени ездить в Беларусь, чтобы делать новую. Но, по мнению Антонины, с учетом того, как растут сроки ожидания, смысла в этом варианте становится все меньше.

— Кому-то такой вариант все равно ближе — тут уже личное дело каждого. Но факт остается фактом: карта побыта воспринимается в Польше совсем иначе, чем виза, даже пятилетняя или десятилетняя. Для банков, владельцев квартир, да и вообще для общества карта побыта — это куда более серьезный документ, чем обычная виза, — заключает Антонина.

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