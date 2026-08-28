Что будет с организмом, если пить газировку каждый день 1 28.08.2026, 19:29

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Медики развеяли главные мифы.

Газированная вода у многих ассоциируется с приятным отдыхом и помогает разнообразить привычный питьевой рацион. Но возникает вопрос: способна ли она полностью заменить негазированную воду и не навредит ли организму при ежедневном употреблении? Американские специалисты по питанию рассказали, что происходит с организмом при регулярном употреблении напитков с пузырьками.

Об этом пишет издание Martha Stewart.

Издание попросило прокомментировать вопрос специалистов по питанию Лорен Слейтон, основательницу FoodTrainers, и Сильвию Клингер, руководительницу Hispanic and Multicultural Nutrition Communications.

Может ли газированная вода заменить обычную

С точки зрения увлажнения организма существенной разницы между обычной и газированной водой нет. Обе жидкости помогают восполнять запасы воды и предотвращать обезвоживание.

Однако у газированной воды есть особенность. Углекислый газ способен быстрее создавать ощущение наполненности желудка, поэтому человек может выпить меньше, чем обычной воды. Исследования показывают, что люди, употребляющие газированную воду, чаще отказываются от дополнительной порции напитка. Поэтому тем, кто пьет преимущественно воду с газом, важно следить за общим количеством жидкости в течение дня.

Помогает ли газированная вода контролировать вес

Если заменить сладкую газировку или фруктовые соки обычной несладкой газированной водой, можно заметно сократить количество сахара и лишних калорий в рационе. При этом сама вода без добавок не содержит сахара и практически не влияет на калорийность питания.

Пузырьки углекислого газа также могут на некоторое время создавать ощущение наполненности желудка. Если выпить воду перед едой или между приемами пищи, это потенциально помогает уменьшить количество съеденного.

Однако людям, которые страдают от вздутия живота, чувствительного желудка или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, с газированной водой стоит быть осторожнее. Углекислый газ способен усиливать неприятные ощущения и провоцировать изжогу.

Влияет ли газированная вода на кости

Распространенное мнение о том, что углекислота в воде негативно воздействует на костную ткань и способствует вымыванию кальция, специалисты считают необоснованным. Обычная несладкая газированная вода сама по себе не связана с потерей костной массы.

Другое дело зубы. После насыщения углекислым газом вода становится немного более кислой, поэтому ее pH ниже, чем у обычной воды. В ароматизированных вариантах кислотность может быть еще выше из-за добавления лимонной кислоты.

Тем не менее несладкая газированная вода значительно менее агрессивна для зубной эмали, чем сладкие газированные напитки, соки и другие кислые напитки.

Безопасна ли газированная вода для почек

Для большинства здоровых людей обычная газированная вода не представляет опасности для почек. При выборе напитка стоит лишь внимательно изучать этикетку.

Например, некоторые разновидности содовой воды могут содержать заметное количество натрия. Для здорового человека это обычно не становится проблемой при умеренном употреблении, однако людям, которым необходимо ограничивать соль или соблюдать специальную диету, важно учитывать содержание натрия в напитках.

Какую воду с газом лучше выбрать

Оптимальным вариантом специалисты считают простую несладкую газированную воду без сахара, лишнего натрия и большого количества дополнительных компонентов.

Хорошим выбором может стать натуральная газированная минеральная вода. В зависимости от источника она способна содержать кальций, магний, калий и бикарбонаты. Поэтому при выборе напитка стоит обращать внимание не только на наличие пузырьков, но и на его состав.

В целом несладкая газированная вода может быть полноценной альтернативой обычной воде, если она не вызывает дискомфорта и человек получает достаточное количество жидкости в течение дня.

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