СМИ раскрыли личность взорванного в Петербурге офицера ВС РФ 5 28.08.2026, 19:20

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Он оказался вертолетчиком.

Военнослужащий ВС РФ, погибший 27 августа в Санкт-Петербурге в результате взрыва, предположительно является Сергеем Сечковым — офицером, внесённым в базу «Миротворец» за участие в агрессии против Украины. Первым эту информацию озвучил украинский проект Supernova+.

«Предположительно, вчера в Санкт-Петербурге был ликвидирован майор Сергей Сергеевич Сечков», — написал канал, уточнив, что именно в таком звании оккупант числится в базе «Миротворца». Российские СМИ, впрочем, называют погибшего подполковником — вероятно, повышение он получил уже во время войны.

Российское издание «Агентство» получило подтверждение гибели от отца погибшего: биографические детали, ранее опубликованные российскими СМИ, совпали с теми, что фигурировали в утечках. На прямой вопрос отец коротко ответил: «Подорвали».

Погибшему офицеру было 43 года, он был родом из Рязани и служил в 332-м отдельном гвардейском вертолётном Краснознамённом полку — том самом подразделении, которое украинская военная разведка обвиняла в военных преступлениях, в том числе в обстрелах мирного населения на Слобожанском направлении.

Супругу военного зовут Анна — во время взрыва она получила ранения; известно, что женщина работает в пункте выдачи заказов OZON неподалёку от места происшествия. По данным российских СМИ, сам погибший проживал примерно в 100 метрах от точки взрыва. Издание 78.ru также сообщает, что ранее офицер жаловался командованию на то, что якобы фигурирует в «списках на ликвидацию».

Взрыв прогремел утром 27 августа — сработало взрывное устройство, закреплённое под днищем автомобиля. Военный погиб на месте, его супруга была госпитализирована с травмами и в состоянии шока.

По данным издания «Фонтанка», бомбу подложила 24-летняя девушка, которая уже успела покинуть Россию — сначала она вылетела в Турцию, а оттуда сразу отправилась в Молдову.

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