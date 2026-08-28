Михаил Федоров нашел новую работу 43 28.08.2026, 19:57

23,098

Экс-глава Минобороны Украины стал советником министра обороны Италии.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. Стороны уже обсудили развитие беспилотников, автономных систем, ПВО и экосистемы defense tech.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

«Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Признателен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли я буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности», — написал Федоров.

Федоров подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом ведения технологической войны, которым готова делиться с международными партнерами. В то же время он отметил, что продолжит работать в Украине над проектами, направленными на усиление обороны и привлечение международных ресурсов.

«Будущее обороны — за странами, способными быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая технологии с мощным производством», — отметил Федоров.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предлагал несколько должностей Федорову, но он заявил, что не согласится ни на какую должность , кроме должности министра обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com