Стало известно, какую должность Зеленский может предложить Федорову

Стало известно, какую должность Зеленский может предложить Федорову1
- 19.07.2026, 11:08
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Идут переговоры.
В Офисе президента Украины рассматривают возможность предложить экс-министру обороны Михаилу Федорову стать координатором по развитию военных технологий, так называемым miltech czar. Об этом вечером 19 июля сообщило «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По информации СМИ, партнеры Украины ожидают, что Федоров согласится на новую должность.
Издание объяснило, что в США и других западных странах czar обычно не является официальной должностью — так называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления. В данном случае, вероятно, речь идет о координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем и взаимодействия между государством, армией и оборонной промышленностью.
Также, по данным источников издания, продолжается обсуждение возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вероятного преемника они не назвали. О том, что в ОП обсуждают возможную замену Сырского, сообщала и The Financial Times. По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский готов заменить Сырского, если будет найден командир, который обеспечит плавную передачу полномочий и в то же время сможет удержать оборону «вдоль 1200-километровой линии фронта».