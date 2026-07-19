«20 часов стояли на границе в Бресте»
- 19.07.2026, 18:35
Очереди на границе с Польшей бьют рекорды.
Пользовательница Threads под ником saw.tanyaa рассказала о том, сколько времени у нее ушло на то, чтобы пройти контроль.
«20 часов стояли на границе в Бресте, - пишет она. - В следующий раз я такую ошибку не допущу, лучше приезжать в Брест и потом подсаживаться в первые автобусы».
Другие пользователи поделились свои опытом пересечения границы и дали советы, как это сделать быстрее. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Лучше не ехать через Брест, а через Гродно.
— 2 дня назад стояла на границе в Бресте 6 часов.
— Или ехать через Берестовицу. Граница 3 часа.
— Лучше в Телеграме искать машину. Граница 2,5 часа.