Доллар развернулся к росту 20.07.2026, 9:12

Что будет с курсами в конце июля?

По итогам прошлой недели обменный курс доллара США все-таки развернулся к росту, и последние торги долларом на БВФБ в пятницу 17 июля закрылись с курсом USD/BYN 2,8938. Каких курсов валют ждать в конце июля, рассказывает в традиционном обзоре MyFin финансовый аналитик Михаил Грачев.

Спрос на доллары растет

К началу месяца и года сохраняется снижение курса на -0,31%, за прошлую неделю доллар подорожал на +0,84%. Такие валютные качели характерны для летнего периода, когда финансовый рынок готовится к осенним стартам. В то же время на белорусских валютных торгах сохраняется относительно высокий объем сделок по доллару, который на прошлой неделе достиг 91,055 млн долларов. Это свидетельствует о растущем спросе на иностранную валюту в целом, и на доллар США в частности.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю снизился на -1,62% и остановился на значении RUB/BYN 3,6963 за 100 российских рублей. К началу года сохраняется минимальное снижение курса рубля на -0,26%. Объем торгов рублем при этом существенно выше среднего и за неделю составил 26 321,26 млн рублей, или примерно 336,46 млн долларов США в эквиваленте.

Обвал Мосбиржи

Но самое худшее на прошлой неделе произошло на российском фондовом рынке, индекс которого откатился ниже уровня 2022 года. Индекс Мосбиржи MOEX пробил психологическую отметку в 2000 пунктов и закрыл неделю на 1958,43 п.п. Ряд экспертов ожидает стабилизации биржи около 1800-1900 п.п., а в целом падение индекса продолжается уже 19 недель подряд, капитализация индекса снизилась на 25%. Отмечают, что на торги выставляются большие пакеты акций практически всех ведущих компаний из всех отраслей экономики.

Не исключено, что именно это обстоятельство вернуло на российском рынке спрос на иностранную валюту при снижении предложения от экспортеров. Доллар США на российском рынке на прошлой неделе поднимался до 79,0 рубля, но к закрытию рынка скорректировался до 78,30 рубля.

В целом, несмотря на постоянные факторы поддержки рубля в виде высокой ключевой ставки, растущих мировых цен на нефть и приближающегося периода налоговых выплат, обвал Мосбиржи добавляет добрую ложку дегтя в эту бочку меда.

Прогноз на неделю

На мировом финансовом рынке продолжается своя лихорадка, вызванная обострением ближневосточного конфликта. Очередная эскалация в Ормузском проливе привела к взлету цены на «черное золото» к 85,0 USD/br по марке Brent. Мировая цена золота на этом фоне обвалилась до локального минимума в 3 985 USD/Oz, но к окончанию торгов в пятницу стабилизировалась около 4018 USD/Oz.

Растущую нервозность на рынке связывают с приближением промежуточных выборов в Штатах, которые пройдут в начале ноября этого года. Перед командой Дональда Трампа стоит задача удержать парламентское большинство, демократы надеются на реванш. По мере приближения электорального события напряженность только будет усиливаться. Но значимые события предстоят на следующей неделе 29 июля, когда пройдет очередное заседание FOMC ФРС.

С учетом сказанного, на текущей неделе на беларусском валютном рынке может сохраниться повышенная волатильность с тенденцией перехода курса доллара к росту. Можно ожидать рост пары USD/BYN до 2,925. Российский рубль при этом продолжает снижение.

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