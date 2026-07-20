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Стало известно, что происходит с деревьями в Минске

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  • 20.07.2026, 9:57
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Стало известно, что происходит с деревьями в Минске

Жители столицы жалуются, что они чахнут.

В Минскзеленстрое объяснили, почему в городе сохнут деревья, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали специалисты, причиной увядания деревьев в городе чаще всего становятся неинфекционное увядание, вызванное загрязнением или засолением почв.

- А вдоль проспекта Независимости деревья и вовсе растут в лунках, корневая система саженцев находится в замкнутом пространстве, и влиянию таких факторов подвержена в большей степени, - обратила внимание заместитель гендиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя Екатерина Короткина.

В свою очередь, в Мингоркомприроды отметили, что в крупных населенных пунктах кроме засух и заморозков на растительность влияют такие факторы, как обработка улиц противогололедными реагентами, аномальные тепловые поля в зонах инженерных коммуникаций, подтопление территорий во время ливней, асфальтобетонное покрытие, которое препятствует нормальному воздухо- и влагообмену в почве.

Чтобы спасать деревья в Минске, разработан план, который предусматривает визуальный осмотр насаждений, регулярный отбор проб почвы и ее обильный полив для вымывания солей. Еще специалисты обмывают кроны деревьев водой, обрабатывают их от вредителей и болезней, вносят корневую и внекорневую подкормки.

В зимний сезон стволы деревьев иногда обматывают неткаными материалами для дополнительной защиты от соли, а летом устанавливаются щиты для сохранения коры при косьбе. Особое внимание уделяется молодым посадкам и деревьям, которые растут вдоль каркасных улиц и основных магистралей.

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