Десять лет назад в Киеве был убит белорусский журналист Павел Шеремет 5 20.07.2026, 9:26

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Павел Шеремет

Правду о его настоящих убийцах общественность не знает до сих пор.

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет.

Автомобиль, в котором Павел ехал на работу, взорвался на пересечении центральных улиц Киева. Спасти Павла было невозможно - полученные травмы были не совместимы с жизнью.

Полиция сообщила, что под автомобиль была заложена взрывчатка мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которая управлялась дистанционно.

Правду о его настоящих убийцах Украина не знает до сих пор, в то время как скандальное дело, в котором подозреваемыми стали музыкант и ветеран Андрей Антоненко, боевой медик Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Клименко, сейчас фактически оказалась «на паузе».

Павла Шеремета похоронили 23 июля 2016 года в Минске.

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