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Ученые: Египетские принцессы владели оружием

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  • 20.07.2026, 9:38
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Ученые: Египетские принцессы владели оружием
ИИ-иллюстрация: ChatGPT

Луки, стрелы и кинжалы были не символическими дарами.

Анализ костей пяти женщин из погребений Среднего царства показал: луки, стрелы и кинжалы были не символическими дарами. Принцессы обладали развитой мускулатурой, характерной для лучников и охотников. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Шесть царских мумий нашли в Дахшуре, погребальном комплексе пирамид и шахтных гробниц, ещё в 1890-х годах. Затем они потерялись на десятилетия. Повторно их обнаружили в Египетском музее во время кураторского проекта в 2020 году. Четверо из шести оказались сёстрами, дочерьми фараона Аменемхета II. Их похоронили в парных подземных камерах: принцессу Ита рядом с принцессой Хенмет, принцессу Итаверет рядом с неизвестной женщиной, которую предварительно идентифицировали как принцессу Сатхатормерит. Ещё двоих — принцессу Нуб-Хотеп и царя Хора — оценили отдельно.

Все шесть тел тщательно мумифицировали, но мягкие ткани превратились в порошок, а часть костей не сохранилась. Черепа принцесс утрачены в начале 1900-х годов. Уцелевшие кости оказались в хорошем состоянии. Археологи определили возраст на момент смерти, рост, пол и следы болезней или травм.

Ведущий автор работы Зейнаб Хашеш рассказала: у принцессы Иты, молодой женщины 28–34 лет, обнаружили мощные места крепления мышц верхней части тела. Такие же следы оставляют булавы и кинжалы. Принцесса Хенмет дожила до 40 лет, её кости истончились, но связки оставались очень крепкими. Принцесса Итаверет умерла в возрасте 20–34 лет. Она пережила переломы рёбер и стопы, а её скелет выдавал опытного лучника. Принцесса Нуб-Хотеп и царь Хор тоже оказались лучниками.

Развитие верхних конечностей указывает на повторяющиеся высокоинтенсивные действия: натягивание тетивы и удержание оружия. Именно это объясняет присутствие луков, стрел и булав в женских захоронениях. Это были не символические подношения, а инструменты, которыми они регулярно пользовались.

Травмы вроде сломанных рёбер принцессы Итаверет — вероятно, от удара или падения с высоты — встречались часто. У нескольких человек нашли инфекции и следы недоедания. У сестёр также обнаружили редкие аномалии позвоночника, которые указывают на близкое родство родителей.

Хашеш подчеркнула: травмы хорошо зажили. Это говорит о доступе к передовой для своего времени медицинской помощи. Археологи признают, что потеря черепов ограничивает анализ. Планируется провести анализ стабильных изотопов, чтобы больше узнать о возможном дефиците питания. Команда хочет пойти дальше простого опознания и рассказать полные истории жизни, семей, здоровья и даже политических ролей этих женщин. Останки планируют сохранить, создать 3D-модели для обучения и виртуальных выставок, а также выставить рядом с украшениями, оружием и погребальными предметами.

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